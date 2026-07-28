Johnson & Johnson готова виплатити до $5,5 млрд для врегулювання позовів через дитячу присипку

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Компанія наголошує, що не визнає своєї вини та погоджується на виплати лише для того, щоб поставити крапку у багаторічному судовому протистоянні. За словами віцепрезидента J&J із судових спорів Еріка Гааса, усі звинувачення є безпідставними, а сама компанія переконана, що могла б зрештою виграти більшість справ у суді.

Відповідно до запропонованого плану, у 2027 році J&J готова виплатити до $3 млрд, тоді як наступні платежі передбачені не раніше 2028 року. Щоб угода набула чинності, її мають підтримати юридичні компанії, які представляють 95% позовів щодо раку яєчників у федеральних та місцевих судах США.

Чому виникли позови та як змінилася продукція компанії

Судові позови проти Johnson & Johnson почали надходити ще у 2009 році. Позивачі та їхні родини заявляють, що тальк у продукції компанії був забруднений азбестом — мінералом, вплив якого пов'язують із розвитком онкологічних захворювань.

Тальк є природним мінералом, що складається з магнію, кремнію, кисню та водню. Його видобувають у породах, які можуть залягати поруч із покладами азбесту. Саме це й стало підставою для численних судових претензій.

У Johnson & Johnson наполягають, що численні дослідження підтверджують безпечність тальку, відсутність у ньому азбесту та будь-якого зв'язку з розвитком раку.

Попри це компанія ще у 2022 році оголосила про припинення виробництва та продажу дитячої присипки на основі тальку в усьому світі. Перед цим її продажі вже були зупинені у США. Замість тальку виробник повністю перейшов на присипку на основі кукурудзяного крохмалю.

Частину відповідальності за продукцію за межами Північної Америки нині несе компанія Kenvue, яку Johnson & Johnson виділила в окремий бізнес у 2022 році. До її портфеля входять, зокрема, бренди Band-Aid, Listerine та Calpol.

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