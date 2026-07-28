Забирайте промокод МІНФІН2026 та оформлюйте Автоцивілку зі знижкою 20%. Пропозиція діє
28 липня 2026, 14:20
Знижка -20% на Автоцивілку на Мінфіні!
Забирайте промокод МІНФІН2026 та оформлюйте Автоцивілку зі знижкою 20%. Пропозиція діє
Як активувати знижку:
- Перейдіть за посиланням нижче
- Застосуйте промокод МІНФІН2026
- Вкажіть номер авто
- Оберіть страхову
- Оплатіть карткою
- Отримайте поліс на email.
Пропозиція не діє на страхові компанії з приміткою «фінальна ціна».
Економте кошти та оформлюйте страхування наперед, вказавши при оформленні потрібну дату початку дії поліса.
Джерело: Мінфін
Стежити за новими коментарями
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
сторінку переглядають 28 незареєстрованих відвідувачів.
Коментарі