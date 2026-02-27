Multi від Мінфін
27 лютого 2026, 15:15

Meest Пошта змінює правила тарифікації посилок з початку весни

Український логістичний оператор Meest Пошта анонсував перехід на оновлену систему розрахунку вартості своїх послуг, яка запрацює вже з 1 березня 2026 року. Компанія переглянула підходи до ціноутворення, змінивши вагові діапазони, суми базового страхування та умови локальної доставки, аби зробити сервіс більш гнучким. Про це повідомляє пресслужба компанії.

Український логістичний оператор Meest Пошта анонсував перехід на оновлену систему розрахунку вартості своїх послуг, яка запрацює вже з 1 березня 2026 року.

Нові вагові категорії та збільшене страхування

Головним нововведенням стала поява окремої категорії для посилок вагою від 2 до 5 кілограмів. Оскільки саме такі відправлення є найпопулярнішими серед українців, виділення їх в окремий діапазон дозволить клієнтам не переплачувати за зайву вагу та точніше розраховувати бюджет на логістику.

Крім того, компанія підвищила розмір гарантованого страхування, яке автоматично входить у вартість доставки, з 200 до 500 гривень. Завдяки цьому більшість стандартних побутових посилок чи дрібних інтернет-замовлень тепер матимуть надійніше фінансове покриття без необхідності доплачувати за додаткову оцінку.

Локальна логістика: передмістя за ціною міста

Суттєві зміни торкнулися й географічного ціноутворення. Відтепер діятиме спеціальний тариф для пересилання вантажів у межах одного обласного центру. Найбільшою ж перевагою для жителів міських агломерацій (передмість) стане скасування додаткових надбавок — доставка туди коштуватиме рівно стільки ж, скільки й у межах самого міста.

Для тих, хто віддає перевагу терміналам самообслуговування, оператор запровадив окрему тарифну сітку. Це дасть змогу користувачам обирати найвигідніший фінансовий варіант між доставкою у відділення та поштомат.

Ярослав Голобородько
