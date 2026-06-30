Nova Post розширює логістичну мережу в Молдові

Nova Post запустила новий логістичний термінал поблизу Кишинева. Інвестиції у цей проєкт склали 800 тисяч євро . Майданчик площею 3,8 тисячі квадратних метрів обробляє до десяти тисяч посилок на годину. Термінал функціонує цілодобово без вихідних, забезпечуючи повний цикл — від сортування до митного оформлення.

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На території об'єкта діє спеціалізоване відділення для важких вантажів вагою понад 30 кілограмів. Центр працює з будь-якими видами відправлень: від звичайних документів до габаритних посилок. Станом на сьогодні через термінал щодня проходить близько 35 тисяч відправлень, а нещодавно обсяги досягли показника у 80 тисяч за добу.

Новий термінал дозволив прискорити логістику: рейси на міжміські напрямки відправляються двічі на добу, а у відділення — кожні 2,5 години. — повідомив Сергій Шапран, CEO Nova Post у Молдові.

Компанія також відкрила перший фулфілмент-хаб на базі терміналу, де вже обслуговують одного з перших клієнтів — український бренд. У майбутньому Nova Post планує розширювати інфраструктуру в Молдові, зокрема відкрити сортувальний центр у місті Бєльці.

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