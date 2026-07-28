Дешеві смартфони можуть зникнути з ринку через бум ШІ

Дешеві смартфони, які часто купували як перший телефон для дітей або для літніх людей, можуть незабаром зникнути з ринку. Причина — стрімке зростання попиту на чипи пам'яті через розвиток штучного інтелекту. Про це повідомляє Digital Trends.

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Вартість пам'яті зросте в кілька разів

За даними дослідницької компанії Omdia, у третьому кварталі 2026 року вартість пам'яті для смартфонів ціною до $100 може зрости на 400%.

Через це собівартість найпоширенішої конфігурації бюджетного смартфона збільшиться приблизно з $14 рік тому до близько $70.

Старша менеджерка з досліджень Omdia Джусі Хонг зазначила, що нинішня вартість пам'яті вже перевищує суму, у яку ще торік виробникам обходилося виготовлення всього бюджетного смартфона.

За її словами, зараз і найближчим часом випускати смартфони дешевші за $100 економічно невигідно. Через це виробники можуть повністю відмовитися від цього сегмента та зосередитися на дорожчих моделях середнього класу.

ШІ змінив ринок

Основною причиною подорожчання стало стрімке зростання попиту на інфраструктуру для штучного інтелекту.

Виробники чипів пам'яті переорієнтовують виробництво на високопродуктивні модулі для серверів і дата-центрів, які забезпечують роботу ШІ. У результаті ринку починає бракувати дешевших чипів, які використовуються у бюджетних смартфонах та іншій споживчій електроніці.

Смартфони дорожчають, а продажі падають

У першому кварталі 2026 року середня ціна смартфона досягла $577, що на 12% більше, ніж роком раніше.

Водночас світові поставки смартфонів у другому кварталі скоротилися на 4%. За прогнозом Omdia, за підсумками року ринок може зменшитися ще на 12%, а найбільше постраждає сегмент пристроїв вартістю до $400, де очікується падіння поставок на 22%.

Деякі виробники вже підвищують ціни. Так, Vivo збільшила вартість топової версії iQOO 15 на $220, а Oppo та Xiaomi зафіксували двозначне скорочення поставок у минулому кварталі.

За словами аналітика Omdia Закера Лі, щоб стримати зростання цін, виробники вже почали економити на дисплеях і камерах. Однак цього недостатньо, тому частину додаткових витрат доводиться перекладати на покупців.

Дешеві смартфони ще можуть повернутися

В Omdia вважають, що сегмент ультрабюджетних смартфонів може відновитися після стабілізації цін на пам'ять. Втім, за оцінками аналітиків, на це знадобиться щонайменше близько року.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що компанія Apple підвищила ціни на комп’ютери Mac, планшети iPad, гарнітуру Vision Pro та пристрої для дому через дефіцит чипів оперативної пам’яті й флеш-накопичувачів.