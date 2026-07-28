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28 липня 2026, 15:49

Водії тепер можуть безкоштовно забронювати номерний знак онлайн: як працює послуга

В українському Кабінеті водія запрацювала нова онлайн-послуга — водії можуть заздалегідь забронювати державний номерний знак для автомобіля. Це дає змогу без поспіху обрати потрібну комбінацію символів і закріпити її за собою ще до відвідування сервісного центру МВС.

В українському Кабінеті водія запрацювала нова онлайн-послуга — водії можуть заздалегідь забронювати державний номерний знак для автомобіля.

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Скористатися сервісом можуть усі авторизовані користувачі. У Головному сервісному центрі МВС зазначають, що нова функція стане у пригоді тим, хто хоче спочатку визначитися з номером або планує зареєструвати транспортний засіб трохи пізніше.

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Як забронювати номерний знак: покрокова інструкція

Щоб скористатися послугою, потрібно увійти до Кабінету водія за допомогою BankID, Дія.Підпису або кваліфікованого електронного підпису.

Після авторизації необхідно:

  • обрати регіон, у якому реєструватиметься автомобіль;
  • вказати потрібний сервісний центр МВС;
  • вибрати тип транспортного засобу;
  • переглянути перелік вільних номерних знаків;
  • забронювати вподобану комбінацію.

Система показує лише ті номери, які доступні на момент пошуку. Якщо певну комбінацію вже зарезервував або отримав інший водій, вона автоматично зникає зі списку.

Саме бронювання є безкоштовним. Оплачувати номерний знак заздалегідь не потрібно — розрахунок здійснюється вже під час реєстрації автомобіля у сервісному центрі МВС.

Після підтвердження номер резервується за користувачем на 15 календарних днів. Якщо за цей час власник не оформить реєстрацію транспортного засобу, бронювання автоматично скасують, а комбінація знову стане доступною для інших.

Подовжити строк резервування не можна. Водночас користувач має право будь-коли відмовитися від обраного номера та забронювати інший.

Важливо: одночасно за одним акаунтом може бути закріплений лише один номерний знак.

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У МВС також звертають увагу, що онлайн-сервіс стосується лише стандартних державних номерних знаків. Індивідуальні іменні номери оформлюються за окремою процедурою. І це також можна зробити через Кабінет водія.

Крім бронювання номерних знаків, Кабінет водія дозволяє записатися до електронної черги сервісних центрів, перевірити документи на транспортний засіб, сплатити штрафи та скористатися іншими державними послугами без особистого відвідування установ.

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Автор:
Ярослава Крамаренко
Ярослава Крамаренко
Пише на теми: цифрові технології, блокчейн, AI, криптовалюти та регулювання на фінансових ринках.
Джерело: Мінфін
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