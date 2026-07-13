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13 липня 2026, 20:00

Головне за понеділок: нові штрафи за сміття, стандарти користування ПТКС та правила для комуналки

Головне за понеділок, 13 липня

Головне за понеділок, 13 липняШтрафи за сміття можуть зрости в рази: скільки платитимуть громадяни та бізнесУ Верховній Раді зареєстровано законопроєкти № 15325 та № 15327, які передбачають комплексне оновлення адміністративної та кримінальної відповідальності за порушення правил поводження з відходами.

Штрафи за сміття можуть зрости в рази: скільки платитимуть громадяни та бізне

У Верховній Раді зареєстровано законопроєкти № 15325 та № 15327, які передбачають комплексне оновлення адміністративної та кримінальної відповідальності за порушення правил поводження з відходами. Документи пропонують значно збільшити штрафи, запровадити нові види адміністративних правопорушень і посилити покарання за екологічні злочини.

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Джерело: Мінфін
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