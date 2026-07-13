Головне за понеділок: нові штрафи за сміття, стандарти користування ПТКС та правила для комуналки

Штрафи за сміття можуть зрости в рази: скільки платитимуть громадяни та бізне

У Верховній Раді зареєстровано законопроєкти № 15325 та № 15327, які передбачають комплексне оновлення адміністративної та кримінальної відповідальності за порушення правил поводження з відходами. Документи пропонують значно збільшити штрафи, запровадити нові види адміністративних правопорушень і посилити покарання за екологічні злочини.

Заберуть квартиру за борги? Нові правила для комуналки та головні ризики (відео)

Після ухвалення нового закону про стягнення боргів українці дедалі частіше запитують: чи справді тепер можуть забрати квартиру за борги за комунальні послуги?

Камери, паузи та відеоверифікація: як зміняться правила користування платіжними терміналами

Ключові гравці платіжного ринку України спільно з Асоціацією українських банків (АУБ) підготували меморандум, який докорінно змінить правила користування платіжними терміналами (ПТКС). Оновлені стандарти, що передбачають жорстку верифікацію користувачів та технічні обмеження, можуть запрацювати вже до кінця 2026 року.