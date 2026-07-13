Заберуть квартиру за борги? Нові правила для комуналки та головні ризики (відео)

Після ухвалення нового закону про стягнення боргів українці дедалі частіше запитують: чи справді тепер можуть забрати квартиру за борги за комунальні послуги?

У цьому відео розбираємося, що змінилося після оновлення законодавства, коли дійсно існує ризик втрати житла, а коли це лише міф. Чому в українців можуть раптово з'являтися сотні тисяч гривень боргу, як працюють аномальні нарахування, чому відсутність лічильника може коштувати дуже дорого та що робити, якщо ви не згодні з платіжками.

Також пояснюємо, як працює процедура стягнення боргів, коли можуть арештувати рахунки, за яких умов справа доходить до виконавчої служби та які права має власник житла.