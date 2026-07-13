Доки натовп женеться за ШІ-компаніями, великі гроші перетікають в електрику

Напруга на фондовому ринку зростає. Чому це важливо для всіх? Якщо там прорве, то заллє всіх. Як реагують інвестори на ключові проблеми і куди вже почали мігрувати гроші із сектора ШІ, розповів співзасновник робоедвайзера HUG'S та інвестиційної компанії Capital Times Ерік Найман.

Ринки б'ють рекорди

Всього за місяць очікувань щодо підвищення ставки ФРС вже 29 липня злетіли з 8% до 34%. Новий голова ФРС раніше заявив, що не варто чекати від нього прогнозів. А це ризик зростання волатильності.

Водночас у Японії ієна тестує дно. І якщо там монетарні органи вирішать зміцнити ієну, це може стати «голкиною» для нинішнього крихкого ринку.

Тим часом фондовий ринок у США перевершує історичні максимуми. А звичайні люди дедалі частіше відчувають, що під ногами щось похитнулося. Як це поєднується — і що це означає для ваших грошей?

Почнемо з того, на чому взагалі тримається це свято. А тримається воно на двох речах: на дешевих грошах і на вірі в штучний інтелект. Грошей у системі багато, усі налаштовані оптимістично, і дедалі частіше акції купують буквально в борг — через опціони, кредитне плече, позики у брокера.

І тут озвучують дивовижну думку, яку раніше говорили про банки, а тепер застосували до ринку акцій: ринок став «занадто великим, щоб йому дозволили довго падати». Сьогодні акціями володіють близько 55% американців, і саме акції — а не нерухомість — стали головним багатством домогосподарств. Якщо ринок сильно просяде, постраждають споживання, пенсії, впевненість у завтрашньому дні. А попереду — листопадові вибори. Тому у влади є всі підстави втрутитися — грошима, гарантіями, підтримкою.

Але це не означає, що ринок не може обвалитися. Змінюється форма ризику. Тривалий повільний спад став політично нестерпним — а ось короткий і різкий обвал, як і раніше, можливий. Саме так починалося в 1929-му: спочатку біржа, потім оптимізм переростає в паніку, і вже слідом проблеми перекидаються на реальну економіку.

Тепер друга сторона — реальна економіка. Рівень безробіття низький, близько 4,2 %, і це вводить в оману. США увійшли в режим «мало наймають — мало звільняють». За останній рік економіка створювала в середньому лише ~42 тисячі робочих місць на місяць проти ~183 тисяч у спокійні 2010-ті, і майже весь приріст — у сфері охорони здоров’я, де потрібні доглядальниці для старіючого населення (багато хто з вас готовий бути доглядальницею?). Частка людей, яким важко знайти роботу, — на п’ятирічному максимумі. Американці несподівано почали скорочувати витрати за кредитними картками: коли людина хвилюється за майбутнє, вона інстинктивно затягує паски. А кількість банкрутств малого бізнесу зросла на 50% за рік. Ось вам розрив: індекси сяють, а локальна економіка США вже перебуває під тиском дорогого кредиту. Справжнє уповільнення, якщо воно настане, почнеться не з гігантів, а звідси.

Як заробляти на ШІ

Третє — серцевина всієї історії. Весь бум зводиться до одного простого питання: а чи окупається ШІ взагалі? Його впроваджують уже серйозно — 81% великих компаній використовують ШІ-агентів, продуктивність зростає приблизно на 18%. Але є підступ: кожен запит до ШІ коштує грошей (це називають «токенами»), і коштує так дорого, що часто з'їдає всю економію. Деякі компанії витрачають річний бюджет за пару місяців. Тому наступний етап буде не про «впроваджувати за будь-яку ціну», а про «а де прибуток?». Додайте сюди, що дешеві китайські моделі загрожують перетворити ШІ з преміального продукту на дешевий ширвжиток — а це б'є по маржі саме тих західних компаній, навколо яких зараз найбільше ажіотажу.

Поки натовп ганяється за модними ШІ-компаніями, великі гроші тихо перетікають у нудні сфери: електроенергію, енергомережі, трансформатори, мідь, оборонну галузь, інфраструктуру. Чому? Тому що справжнє вузьке місце ШІ — не чіпи, а енергія. Лише в одній великій енергосистемі США понад 37 гігават вже затверджених потужностей не можуть почати будуватися через дозвільні процедури та місцеву політику. Модель можна надрукувати за ніч. А трансформатор чи мідний рудник — ні, їх будують роками. 15 років інвестори платили премію за «легкі» цифрові бізнеси без заводів. Тепер ринок уперше за довгий час починає платити тим, хто володіє фізичною потужністю.

Тим часом на рахунках інвесторів лежить величезна грошова подушка (близько $7,9 трлн у фондах грошового ринку). Якщо ШІ доведе свою користь — сьогоднішній оптимізм виправданий. Головна небезпека другого півріччя — не гарантований крах, а дві конкретні речі: несподіване підвищення ставки ФРС (пам'ятаємо, що ймовірність підвищення вже 29 липня підскочила з 8% до 34%) або скорочення інвестицій самих ШІ-компаній. І, до речі, нудний збалансований набір — акції, облігації, сировина та готівка порівну — цього року спокійно випереджає тих, хто поставив усе на ШІ.

Висновок простий. «Ринок» — це не «економіка», а «ШІ» — це не лише чіпи. Музика продовжує грати. Іноді занадто голосно. Танцювати під неї ніхто не забороняє. Але розумні гроші вже потихеньку рухаються від блискучої вітрини до нудних, важкозамінних речей — електрики, металу, інфраструктури та бізнесів, які заробляють реальні гроші вже сьогодні (HALO). Коли музика звучить особливо голосно, варто дивитися не на тих, хто найголосніше аплодує, а на тих, хто тихо йде до виходу — і на те, що саме вони спокійно докуповують.