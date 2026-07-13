Камери, паузи та відеоверифікація: як зміняться правила користування платіжними терміналами

Ключові гравці платіжного ринку України спільно з Асоціацією українських банків (АУБ) підготували меморандум, який докорінно змінить правила користування платіжними терміналами (ПТКС). Як повідомляє Dev.ua , оновлені стандарти, що передбачають жорстку верифікацію користувачів та технічні обмеження, можуть запрацювати вже до кінця 2026 року.

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Цей документ стане результатом роботи з Нацбанком, спрямованої на виправлення системних недоліків у сфері фінансового моніторингу.

Ініціатива стала прямою відповіддю на серйозні регуляторні заходи: у червні Національний банк України наклав рекордні штрафи по 135 млн грн на кожного з лідерів ринку — компанії EasyPay та City24.

Причиною санкцій стала неналежна організація фінансового моніторингу та перевірки клієнтів. Ба більше, НБУ передав матеріали перевірок правоохоронним органам через підозри, що розгалужені мережі цих терміналів могли використовуватися для схем з відмивання коштів.

Зважаючи на те, що два ці оператори сукупно контролюють близько 60% ринку (а це понад 35 000 терміналів по всій країні), така жорстка позиція регулятора змусила весь сектор негайно переглянути підходи до безпеки.

Що чекає на користувачів вже за три місяці

Для клієнтів зміни стануть відчутними у дуже короткій перспективі. Проєкт оновлених правил передбачає впровадження інструментів, які раніше не застосовувалися на масовому ринку готівкових платежів. Після фінального погодження меморандуму з НБУ (що очікується орієнтовно за 2−3 тижні), оператори розпочнуть технічне переоснащення мереж. Для споживачів це означатиме певні незручності, спрямовані на посилення безпеки:

Кожну термінальну точку обладнають камерами спостереження, які здійснюватимуть ідентифікацію особи під час проведення фінансових операцій. Між окремими транзакціями запровадять штучні затримки, що унеможливить проведення серії швидких платежів поспіль, які є характерним індикатором «дропперських» схем. Будуть створені єдині ліміти на відправку грошей та посиляться алгоритми автоматичного виявлення підозрілих операцій у режимі реального часу.

Очікується, що спільне бачення безпекових стандартів дозволить загалом оздоровити ринок термінальних послуг. Для компаній це можливість уникнути подальших санкцій та відновити довіру державних органів, а для чесних споживачів — створення безпечнішої системи платежів, хоча й повільнішої.

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