Камери, паузи та відеоверифікація: як зміняться правила користування платіжними терміналами

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Автоцивілка
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг автоцивілки
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Пресейли
Аірдропи
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
13 липня 2026, 16:39

Камери, паузи та відеоверифікація: як зміняться правила користування платіжними терміналами

Ключові гравці платіжного ринку України спільно з Асоціацією українських банків (АУБ) підготували меморандум, який докорінно змінить правила користування платіжними терміналами (ПТКС). Як повідомляє Dev.ua, оновлені стандарти, що передбачають жорстку верифікацію користувачів та технічні обмеження, можуть запрацювати вже до кінця 2026 року.

Ключові гравці платіжного ринку України спільно з Асоціацією українських банків (АУБ) підготували меморандум, який докорінно змінить правила користування платіжними терміналами (ПТКС).

► Читайте сторінку «Мінфіну» у Фейсбуці: головні фінансові новини

Цей документ стане результатом роботи з Нацбанком, спрямованої на виправлення системних недоліків у сфері фінансового моніторингу.

Ініціатива стала прямою відповіддю на серйозні регуляторні заходи: у червні Національний банк України наклав рекордні штрафи по 135 млн грн на кожного з лідерів ринку — компанії EasyPay та City24.

Причиною санкцій стала неналежна організація фінансового моніторингу та перевірки клієнтів. Ба більше, НБУ передав матеріали перевірок правоохоронним органам через підозри, що розгалужені мережі цих терміналів могли використовуватися для схем з відмивання коштів.

Зважаючи на те, що два ці оператори сукупно контролюють близько 60% ринку (а це понад 35 000 терміналів по всій країні), така жорстка позиція регулятора змусила весь сектор негайно переглянути підходи до безпеки.

Що чекає на користувачів вже за три місяці

Для клієнтів зміни стануть відчутними у дуже короткій перспективі. Проєкт оновлених правил передбачає впровадження інструментів, які раніше не застосовувалися на масовому ринку готівкових платежів. Після фінального погодження меморандуму з НБУ (що очікується орієнтовно за 2−3 тижні), оператори розпочнуть технічне переоснащення мереж. Для споживачів це означатиме певні незручності, спрямовані на посилення безпеки:

  1. Кожну термінальну точку обладнають камерами спостереження, які здійснюватимуть ідентифікацію особи під час проведення фінансових операцій.
  2. Між окремими транзакціями запровадять штучні затримки, що унеможливить проведення серії швидких платежів поспіль, які є характерним індикатором «дропперських» схем.
  3. Будуть створені єдині ліміти на відправку грошей та посиляться алгоритми автоматичного виявлення підозрілих операцій у режимі реального часу.

Очікується, що спільне бачення безпекових стандартів дозволить загалом оздоровити ринок термінальних послуг. Для компаній це можливість уникнути подальших санкцій та відновити довіру державних органів, а для чесних споживачів — створення безпечнішої системи платежів, хоча й повільнішої.

Читайте також: НБУ спрощує перекази через платіжні сервіси та термінали самообслуговування

Автор:
Ярослава Крамаренко
Ярослава Крамаренко
Пише на теми: цифрові технології, блокчейн, AI, криптовалюти та регулювання на фінансових ринках.
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 7

+
+45
BigBend
BigBend
13 липня 2026, 16:42
#
Дякуємо Зеленському. Цифровий Гулаг альфа версія.
+
+12
Oleksii Ch
Oleksii Ch
13 липня 2026, 16:51
#
Подякуй миколам схематозникам, які так знахабніли, що створили проблем всім.
Аби криптошелупонь не мутилася, не скуповувала картки в дурнів, не було б такої істерики.
+
+15
Папа Римський Цукєрман
Папа Римський Цукєрман
13 липня 2026, 17:10
#
Ось тільки «миколи схематозники» перебувають на службі у міндічей зеленського.
+
0
Oleksii Ch
Oleksii Ch
13 липня 2026, 17:27
#
Ага-ага, свіжа казочка… Ці безгрішні та святі пересічні.
+
+15
KotletaDollarov
KotletaDollarov
13 липня 2026, 18:06
#
Не неси чушь, люди спокойно крипту меняют суммами порядка $10K и более никакого зоркого надзора банков и тем более терминалов, в которых какие-то дикие лимиты и проверки чтоб скормить лишь 5 тыс грн. Эти ограничения только для лoхoв и кому горит закладку купить или депозит сделать в казино, которые принимает платежи на физлицо
+
0
Oleksii Ch
Oleksii Ch
13 липня 2026, 20:10
#
Міняти можна і по 100К, поки не треба в фіат вийти.
+
0
BigBend
BigBend
13 липня 2026, 19:05
#
Миколи тут ні до чого.
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 10 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами