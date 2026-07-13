Країни Європейського Союзу поки не досягли згоди щодо широкого 21-го пакета санкцій проти росії, однак уже в понеділок можуть ухвалити рішення про внесення до санкційного списку ще 250 фізичних і юридичних осіб. Про це заявила верховна представниця ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас перед зустріччю міністрів закордонних справ країн блоку в Брюсселі, пише Reuters.
21-й пакет санкцій проти росії не отримав підтримки в ЄС
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На що погоджується ЄС
«Ми сподіваємося, що погодимо внесення 250 осіб і компаній до списку. Це буде найбільша кількість нових санкційних позицій, яку ми коли-небудь затверджували», — сказала Каллас.
Водночас вона зазначила, що в межах 21-го пакета санкцій проти Росії залишаються невирішені питання.
Міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс заявив, що країни ЄС досі не домовилися щодо запропонованої заборони на надання морських послуг росії та посилення обмежень на російський скраплений природний газ.
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«Я хочу побачити, чи ми справді налаштовані серйозно. Ми не можемо ставити економічні інтереси вище за інтереси безпеки. Це дуже небезпечна тенденція», — сказав Будріс журналістам.
Водночас у ЄС продовжують обговорювати нові обмеження, які мають посилити тиск на російську економіку через її війну проти України.
Коментарі - 3
— мільйонні декларації депутатів і тцкунів,
— вбивства українців в будівлях тцк,
— втеча поліцаїв від озброєного діда котрий стріляє в цивільних,
— прокачка російської нафти транзитом територією україни під час повномасштабної війни, як і прокачка транзитом газу з 2022 по 2025 рік,
— викрадення поліцаями і тцкунами українців на вулиці посеред білого дня,
— тендери із завищеними цінниками на капітальні ремонти, грунтосуміщі, і ремонти доріг, які йдуть одночасно з новинами про те, що бачте в нас не вистачає грошей щоб платити військовим, але поліцаї і тцкуни продовжують викрадати українців з вулиці
— примусова могілізації наркоманів та алкоголіків, яких тцкуни викрали з вулиці, але на місці вже командири ЗСУ дали зрозуміти, що якби ну ця людина не може воювати, бо він наркоман або алкаш і для чого його тцкуни притягли силоміці — ніхто не знає
Ось це зрада, а Європа нам нічого не винна, воні ПАРТНЕРИ, а не союзники, навіть якщо завтра вони нам одну консерву відправлять — це буде домопога, бо вони не зобов`язані нам навіть консерву відправляти.