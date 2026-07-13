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13 липня 2026, 13:34

21-й пакет санкцій проти росії не отримав підтримки в ЄС

Країни Європейського Союзу поки не досягли згоди щодо широкого 21-го пакета санкцій проти росії, однак уже в понеділок можуть ухвалити рішення про внесення до санкційного списку ще 250 фізичних і юридичних осіб. Про це заявила верховна представниця ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас перед зустріччю міністрів закордонних справ країн блоку в Брюсселі, пише Reuters.

Країни Європейського Союзу поки не досягли згоди щодо широкого 21-го пакета санкцій проти росії, однак уже в понеділок можуть ухвалити рішення про внесення до санкційного списку ще 250 фізичних і юридичних осіб.
Фото: Кая Каллас

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На що погоджується ЄС

«Ми сподіваємося, що погодимо внесення 250 осіб і компаній до списку. Це буде найбільша кількість нових санкційних позицій, яку ми коли-небудь затверджували», — сказала Каллас.

Водночас вона зазначила, що в межах 21-го пакета санкцій проти Росії залишаються невирішені питання.

Міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс заявив, що країни ЄС досі не домовилися щодо запропонованої заборони на надання морських послуг росії та посилення обмежень на російський скраплений природний газ.

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«Я хочу побачити, чи ми справді налаштовані серйозно. Ми не можемо ставити економічні інтереси вище за інтереси безпеки. Це дуже небезпечна тенденція», — сказав Будріс журналістам.

Водночас у ЄС продовжують обговорювати нові обмеження, які мають посилити тиск на російську економіку через її війну проти України.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 3

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0
crowl
crowl
13 липня 2026, 13:40
#
ЦЕ ЗРАДА!!!
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0
The Корупціонер Потужненко
The Корупціонер Потужненко
13 липня 2026, 14:19
#
Зрада — це:
— мільйонні декларації депутатів і тцкунів,
— вбивства українців в будівлях тцк,
— втеча поліцаїв від озброєного діда котрий стріляє в цивільних,
— прокачка російської нафти транзитом територією україни під час повномасштабної війни, як і прокачка транзитом газу з 2022 по 2025 рік,
— викрадення поліцаями і тцкунами українців на вулиці посеред білого дня,
— тендери із завищеними цінниками на капітальні ремонти, грунтосуміщі, і ремонти доріг, які йдуть одночасно з новинами про те, що бачте в нас не вистачає грошей щоб платити військовим, але поліцаї і тцкуни продовжують викрадати українців з вулиці
— примусова могілізації наркоманів та алкоголіків, яких тцкуни викрали з вулиці, але на місці вже командири ЗСУ дали зрозуміти, що якби ну ця людина не може воювати, бо він наркоман або алкаш і для чого його тцкуни притягли силоміці — ніхто не знає

Ось це зрада, а Європа нам нічого не винна, воні ПАРТНЕРИ, а не союзники, навіть якщо завтра вони нам одну консерву відправлять — це буде домопога, бо вони не зобов`язані нам навіть консерву відправляти.
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0
The Корупціонер Потужненко
The Корупціонер Потужненко
13 липня 2026, 14:21
#
А цю вологу казку про «ми воюємо, щоб Європа не воювала з орками» — залиште для хворого розуму пана зелінського, йому просто так зручніше гроші на кредити клянчити, щоб було що пиляти. Так само як українській владі зручніше тримати чоловіків (без яких жінка з дитиною або сама по собі ну не поїде закордон, це очевидний факт, а багато тих хто поїхали — повернулися, бо жінці самій або жінці з дитиною і без чоловіка — важко дуже), тому українській владі вигідно тримати в заручниках українців, щоб після чергового обстрілу показувати жертви і клянчити ще гроші, щоб цей банкет на крові українців продовжувався, поки українська влада буде торжественно закуповувати овочерізки, барабани і дубові двері в бомбосховища, а також поки всі депутати будуть декларувати купу нерухомості і мільйонів.
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