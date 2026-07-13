21-й пакет санкцій проти росії не отримав підтримки в ЄС

Країни Європейського Союзу поки не досягли згоди щодо широкого 21-го пакета санкцій проти росії, однак уже в понеділок можуть ухвалити рішення про внесення до санкційного списку ще 250 фізичних і юридичних осіб. Про це заявила верховна представниця ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас перед зустріччю міністрів закордонних справ країн блоку в Брюсселі, пише Reuters .

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На що погоджується ЄС

«Ми сподіваємося, що погодимо внесення 250 осіб і компаній до списку. Це буде найбільша кількість нових санкційних позицій, яку ми коли-небудь затверджували», — сказала Каллас.

Водночас вона зазначила, що в межах 21-го пакета санкцій проти Росії залишаються невирішені питання.

Міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс заявив, що країни ЄС досі не домовилися щодо запропонованої заборони на надання морських послуг росії та посилення обмежень на російський скраплений природний газ.

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«Я хочу побачити, чи ми справді налаштовані серйозно. Ми не можемо ставити економічні інтереси вище за інтереси безпеки. Це дуже небезпечна тенденція», — сказав Будріс журналістам.

Водночас у ЄС продовжують обговорювати нові обмеження, які мають посилити тиск на російську економіку через її війну проти України.