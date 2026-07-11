Зарплати в держбанках: Гетманцев обурений мільйонними виплатами під час війни

Голова парламентського Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев розкритикував рівень заробітних плат керівництва державних банків України. У своєму телеграм-каналі народний депутат оприлюднив скриншоти з даними про щомісячні виплати топменеджерам, назвавши їх неприпустимими в умовах повномасштабної війни.

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Гетманцев не приховував обурення, наголошуючи, що в той час, як держава змушена рахувати кожну копійку для фінансування оборони, державний сектор дозволяє собі захмарні витрати на оплату праці.

«Дуже поважаю банкірів. Розумію важливість банківської справи. Але хлопці-дівчата в державних банках — ви раптом не одуріли таке собі у війну платити? Півтора мільйони, два з половиною, девʼять на місяць… Це для вас 2000-ні купюри ввели, бо 1000-ні у валізи не влазять?» — написав Гетманцев.

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Згідно з офіційними даними про винагороди членів правлінь та наглядових рад за останні місяці (червень та січень 2026 року), рівень виплат у державних банках виглядає так:

ПриватБанк (Правління, червень 2026): Голова правління — 2 667 857,88 грн (основна зарплата); заступники голови правління отримували понад 1,5 млн грн.

Укргазбанк (Правління, червень 2026): В.о. Голови правління — 1 993 108,07 грн (всього нараховано); члени правління — близько 1,99 млн грн.

ПриватБанк (Наглядова рада, червень 2026): Незалежний член наглядової ради — 916 055,78 грн (винагорода за виконання функцій).

Сенс Банк (Наглядова рада, січень 2026): Член наглядової ради (незалежний) — 862 775,15 грн (винагорода за виконання функцій).

Укргазбанк (Наглядова рада, червень 2026): Голова наглядової ради — 670 713,00 грн (всього нараховано).

У зв'язку з цим Гетманцев публічно звернувся до Кабінету Міністрів України з вимогою втрутитися в ситуацію та переглянути політику виплат у державних банках.

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