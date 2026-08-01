Національний банк України оновив порядок примусового списання коштів з рахунків платників податків без їхньої згоди. Відповідна постанова № 83 набуває чинності з 1 серпня 2026 року. Банки мають місяць на приведення своєї роботи у відповідність до нових вимог.
1 серпня 2026, 11:02
НБУ змінив правила примусового списання коштів з рахунків
Джерело: Мінфін
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