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1 серпня 2026, 11:02

НБУ змінив правила примусового списання коштів з рахунків

Національний банк України оновив порядок примусового списання коштів з рахунків платників податків без їхньої згоди. Відповідна постанова № 83 набуває чинності з 1 серпня 2026 року. Банки мають місяць на приведення своєї роботи у відповідність до нових вимог.

Національний банк України оновив порядок примусового списання коштів з рахунків платників податків без їхньої згоди.

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Зміни стосуються насамперед стягнення податкового боргу. Саме ДПС ініціювала оновлення правил у зв'язку із запровадженням механізму електронного стягнення коштів на базі міжнародного стандарту ISO 20022.

Що конкретно змінилося

НБУ вніс зміни до Інструкції про безготівкові розрахунки за двома напрямками:

  1. Накопичення коштів на рахунку. Якщо на момент надходження платіжної інструкції від стягувача (наприклад, від ДПС) грошей на рахунку недостатньо або їх немає зовсім, буде діяти процедура накопичення. Банк не відхиляє інструкцію одразу, а чекає, поки кошти надійдуть, і тоді виконує списання. Це підвищує ефективність стягнення та ускладнює уникнення сплати боргу через тимчасову відсутність грошей на рахунку.
  2. Обов'язковий реквізит при сплаті податків. Під час перерахування коштів до державного або місцевого бюджету тепер обов'язково потрібно заповнювати новий реквізит «Код платника». Це стосується податків, зборів та інших бюджетних платежів. Без цього реквізиту платіж може бути не прийнятий або повернутий.

Для звичайного бізнесу головний практичний висновок такий: якщо є податковий борг, а на рахунку немає грошей — це вже не є захистом від списання. Банк зобов'язаний виконати інструкцію стягувача, щойно кошти з'являться. А при сплаті податків варто переконатися, що код платника заповнений коректно — інакше платіж може зависнути.

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Автор:
Ярослава Крамаренко
Ярослава Крамаренко
Пише на теми: цифрові технології, блокчейн, AI, криптовалюти та регулювання на фінансових ринках.
Джерело: Мінфін
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