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31 липня 2026, 13:33

НБУ закликав банки реструктуризувати кредити бізнесу через логістичні проблеми

Національний банк звернувся до банків із рекомендаціями щодо підтримки підприємств реального сектору, які зазнали труднощів через погіршення безпекової ситуації та обмеження морської логістики. Про це повідомив голова НБУ Андрій Пишний на своїй сторінці у Facebook.

НБУ закликав банки реструктуризувати кредити бізнесу через логістичні проблеми
Фото: НБУ

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Пишний зазначив, що обмеження морської логістики суттєво впливає на підприємства: експорт продукції затримується або тимчасово зупиняється, погіршуються грошові потоки, накопичується готова продукція, змінюються ціни та попит, порушуються виробничі й логістичні ланцюги.

Як наслідок, бізнесу стає важче своєчасно обслуговувати кредити та залучати нове фінансування, що створює додатковий тиск і на банківський сектор.

«Якщо належно не реагувати на ці ризики, нинішні труднощі підприємств можуть призвести до погіршення якості кредитних портфелів банків. Натомість своєчасна підтримка бізнесу через наявні інструменти є передумовою мінімізації кредитних втрат», — наголосив Пишний.

Що НБУ рекомендує банкам

У листі до банків регулятор окреслив шість ключових напрямів дій:

Індивідуальна підтримка позичальників. Банкам пропонується розглядати можливість реструктуризації кредитної заборгованості, зміни графіків погашення або застосування інших інструментів підтримки відповідно до внутрішньої політики управління ризиками. При цьому реструктуризація не повинна використовуватися для приховування неплатоспроможності.

Постійний моніторинг фінансового стану. Враховувати вплив тимчасових логістичних обмежень, динаміку цін, зміну попиту, втрату виробничих і господарських зв’язків та інші чинники, що можуть впливати на спроможність обслуговувати кредити.

Використання чинних регуляторних особливостей. Застосовувати вже запроваджені НБУ підходи до оцінки кредитного ризику в умовах воєнного стану.

Особливий підхід до аграрних підприємств. Оцінювати їхній фінансовий стан з урахуванням повного виробничого циклу та не погіршувати оцінку через тимчасову волатильність показників, спричинену логістичними обмеженнями чи сезонними чинниками.

Безперервність кредитування АПК. Забезпечити фінансування осінньої посівної кампанії та підтримку інших критично важливих виробничих процесів галузі.

Розширення доступу аграріїв до фінансування. Використовувати наявні програми підтримки, зокрема можливість прийняття готової продукції як забезпечення за кредитами відповідно до нормативно-правових актів НБУ.
Які зміни планує запровадити сам НБУ

Регулятор також готовий адаптувати регуляторні умови до поточної ситуації:

  • Тимчасове розширення особливостей оцінки кредитного ризику. У визначених випадках банки зможуть не застосовувати окремі ознаки дефолту до боржників — юридичних осіб, які потребують короткострокової реструктуризації, якщо є підстави вважати, що вони можуть подолати тимчасові труднощі та відновити обслуговування заборгованості.
  • Підвищення коефіцієнта ліквідності застави товарів в обороті для АПК. Це дозволить банкам краще враховувати вартість застави товарів у переробці або в обороті для продукції агропромислового сектору під час розрахунку кредитного ризику.

Ці зміни матимуть тимчасовий характер і діятимуть протягом одного року з моменту запровадження.

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Застереження

«Підтримка не означає ігнорування ризиків. Банки мають і надалі належно оцінювати кредитоспроможність позичальників та відображати реальний рівень кредитного ризику. Запропоновані заходи не повинні приховувати проблемні кредити чи замінити якісне управління ризиками», — наголосив глава НБУ.

Мета ініціативи — зберегти доступ до фінансування для життєздатних підприємств, допомогти українському бізнесу пройти період підвищених воєнних ризиків і не допустити, щоб тимчасові логістичні та безпекові виклики переросли в довгострокові економічні втрати для України.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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