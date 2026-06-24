Гетманцев допустив скасування 50%-го податку на банки заради приватизації

Голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев заявив про повну підтримку приватизації державних банків. Він припустив, що Верховна Рада може відмовитися від продовження підвищеної ставки податку на прибуток фінустанов у розмірі 50% на 2028 рік, якщо це питання стане критичним для потенційного покупця під час укладання угоди про продаж. Про це народний депутат розповів в інтерв'ю агентству «Інтерфакс-Україна».

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«Якщо будуть конкретні пропозиції щодо того чи іншого продажу на 2028 рік, наприклад, і вартість угоди залежатиме від нашого рішення щодо введення цього податку на 2028 рік, тоді ми розглянемо ці ризики. І якщо вони істотні, ми цього рішення не будемо приймати», — пояснив очільник комітету.

Що гальмує продаж держбанків

Гетманцев відкинув закиди про те, що тимчасове запровадження 50%-го податку на прибуток банків здатне само по собі зірвати чи заморозити приватизаційні процеси. На його думку, підвищення ставки на один рік є виваженим кроком, оскільки банківський сектор наразі має достатній фінансовий ресурс для додаткової підтримки ЗСУ.

Натомість значно суттєвішою загрозою для залучення іноземного капіталу в українські держбанки він назвав ситуацію довкола Сенс Банку та якість нагляду за ним з боку Національного банку України. За твердженням голови комітету:

Сенс Банк створював пільгові умови для грального бізнесу. Зокрема, встановлював тарифи, нижчі за собівартість послуг;

Фінустанова використовувала P2P-перекази для допомоги операторам ухилятися від сплати податків;

НБУ під час перевірки не зупинив цю діяльність вчасно, а раніше погодив неоднозначні кандидатури на керівні посади в банку.

Гетманцев переконаний, що підходи чинного голови НБУ Андрія Пишного негативно позначаються на інвестиційному кліматі в банківському секторі та знижують привабливість державних банків для великих закордонних інвесторів.

Попри критику регулятора, депутат наголосив на важливості бездоганної ділової репутації банків, що готуються до продажу, і додав, що починати велику приватизацію варто з тих установ, які викликають реальний комерційний інтерес на ринку. Водночас він висловив незадоволення тривалою відсутністю реальних кроків у цьому напрямі на тлі багаторічних декларацій.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський заявив, що приватизація державного Сенс Банку має відбутися у 2026 році і жодних зволікань у цьому процесі бути не повинно.

«Мінфін» писав, що Податковий комітет підтримав 50% податок на прибуток банків у 2027 році.

Раніше НБУ розкритикував законопроєкт щодо підвищеного оподаткування банківського сектору, заявивши, що продовження практики 50% податку на прибуток може зашкодити кредитуванню економіки та послабити здатність банків підтримувати країну під час війни й повоєнної відбудови.