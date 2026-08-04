Гроші на армію: скільки коштів зібрав спецрахунок НБУ та кому їх передали

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Загалом із 24 лютого 2022 року на спецрахунок перерахували майже 160,1 млрд грн. Левова частка (понад 137 млрд грн в еквіваленті) надійшла з-за кордону в іноземній валюті. Гроші переказували з США, Великобританії, Німеччини, Данії, Швеції, Фінляндії, Польщі, Швейцарії, Норвегії, Австралії, Франції, Канади, Болгарії, Гонконгу, Литви та ще багатьох країн.

У липні з рахунку на потреби оборони перерахували майже 4 млрд грн. Найбільше отримала Агенція оборонних закупівель — понад 3,5 млрд грн у кількох траншах.

Далі за обсягом:

Міністерство оборони України — понад 38,5 млрд грн;

— понад 38,5 млрд грн; Держслужба спецзв’язку — понад 8,3 млрд грн;

— понад 8,3 млрд грн; обласні військові адміністрації — понад 2,7 млрд грн;

— понад 2,7 млрд грн; Національна гвардія України — понад 1,7 млрд грн;

— понад 1,7 млрд грн; Національна поліція України — 1,65 млрд грн;

— 1,65 млрд грн; Головне управління розвідки Міноборони — понад 1,49 млрд грн;

— понад 1,49 млрд грн; Державна прикордонна служба — понад 999,5 млн грн;

— понад 999,5 млн грн; Служба безпеки України — понад 784,1 млн грн;

— понад 784,1 млн грн; військові частини — понад 286,9 млн грн;

— понад 286,9 млн грн; Державна спеціальна служба транспорту — понад 233 млн грн;

— понад 233 млн грн; Державна служба з надзвичайних ситуацій — понад 156,2 млн грн;

— понад 156,2 млн грн; Рада національної безпеки і оборони України — майже 40,1 млн грн.

Загальна сума перерахованих із рахунку коштів з початку повномасштабного вторгнення сягнула майже 157,8 млрд грн. Різниця між надходженнями та витратами — це поточний залишок на рахунку, який НБУ продовжує поповнювати і витрачати відповідно до потреб силових структур.

Спецрахунок відкрито одночасно для українських громадян і бізнесу та для міжнародних донорів. Кошти приймаються в гривні та в іноземній валюті — доларах, євро, фунтах стерлінгів, канадських доларах, юанях, єнах, швейцарських франках, злотих та австралійських доларах.

Це одна з небагатьох державних ініціатив, яка з першого дня війни працює без зупинок і охоплює донорів з десятків країн.

Нагадаємо

Як повідомляв Мінфін, 2025 рік став рекордним по кількості зібраних грошей. Тоді на спецрахунок надійшло майже 97 млрд грн, що в 6 разів перевищує показник 2024 року, коли було зібрано 16 млрд грн.