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4 серпня 2026, 16:32

Гроші на армію: скільки коштів зібрав спецрахунок НБУ та кому їх передали

Станом на 1 серпня 2026 року на спеціальному рахунку НБУ, відкритому для підтримки сил оборони у перший день повномасштабного вторгнення, залишається майже 3,3 млрд грн. За липень надійшло понад 1 млрд грн нових надходжень.

Станом на 1 серпня 2026 року на спеціальному рахунку НБУ, відкритому для підтримки сил оборони у перший день повномасштабного вторгнення, залишається майже 3,3 млрд грн.

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Загалом із 24 лютого 2022 року на спецрахунок перерахували майже 160,1 млрд грн. Левова частка (понад 137 млрд грн в еквіваленті) надійшла з-за кордону в іноземній валюті. Гроші переказували з США, Великобританії, Німеччини, Данії, Швеції, Фінляндії, Польщі, Швейцарії, Норвегії, Австралії, Франції, Канади, Болгарії, Гонконгу, Литви та ще багатьох країн.

У липні з рахунку на потреби оборони перерахували майже 4 млрд грн. Найбільше отримала Агенція оборонних закупівель — понад 3,5 млрд грн у кількох траншах.

Далі за обсягом:

  • Міністерство оборони України — понад 38,5 млрд грн;
  • Держслужба спецзв’язку — понад 8,3 млрд грн;
  • обласні військові адміністрації — понад 2,7 млрд грн;
  • Національна гвардія України — понад 1,7 млрд грн;
  • Національна поліція України — 1,65 млрд грн;
  • Головне управління розвідки Міноборони — понад 1,49 млрд грн;
  • Державна прикордонна служба — понад 999,5 млн грн;
  • Служба безпеки України — понад 784,1 млн грн;
  • військові частини — понад 286,9 млн грн;
  • Державна спеціальна служба транспорту — понад 233 млн грн;
  • Державна служба з надзвичайних ситуацій — понад 156,2 млн грн;
  • Рада національної безпеки і оборони України — майже 40,1 млн грн.

Загальна сума перерахованих із рахунку коштів з початку повномасштабного вторгнення сягнула майже 157,8 млрд грн. Різниця між надходженнями та витратами — це поточний залишок на рахунку, який НБУ продовжує поповнювати і витрачати відповідно до потреб силових структур.

Спецрахунок відкрито одночасно для українських громадян і бізнесу та для міжнародних донорів. Кошти приймаються в гривні та в іноземній валюті — доларах, євро, фунтах стерлінгів, канадських доларах, юанях, єнах, швейцарських франках, злотих та австралійських доларах.

Це одна з небагатьох державних ініціатив, яка з першого дня війни працює без зупинок і охоплює донорів з десятків країн.

Нагадаємо

Як повідомляв Мінфін, 2025 рік став рекордним по кількості зібраних грошей. Тоді на спецрахунок надійшло майже 97 млрд грн, що в 6 разів перевищує показник 2024 року, коли було зібрано 16 млрд грн.

Автор:
Ярослава Крамаренко
Ярослава Крамаренко
Пише на теми: цифрові технології, блокчейн, AI, криптовалюти та регулювання на фінансових ринках.
Джерело: Мінфін
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