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3 серпня 2026, 8:04

Банки заробили на депсертифікатах НБУ мінімум за три місяці, але регулятор вже змінив правила гри

За даними НБУ, які наводить економіст Андрій Шевчишин, у липні 2026 року українські банки заробили на депозитних сертифікатах овернайт (коротка фінансова угода) 5,2 млрд грн. Це найменший показник за останні три місяці.

За даними НБУ, які наводить економіст Андрія Шевчишина, у липні 2026 року українські банки заробили на депозитних сертифікатах овернайт (коротка фінансова угода) 5,2 млрд грн.

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Середньодобові вкладення банків в овернайти знизилися на 9,6% — до 416,7 млрд грн. Це помітне падіння для ринку, де ще кілька місяців тому обсяги стабільно зростали. Графік вкладень банків у депозитні сертифікати, побудований на даних НБУ, наочно демонструє: після піку у 2022−2023 роках ринок увійшов у фазу коливань, і липневе зниження продовжує цю тенденцію.

Чому банки менше вкладають в короткострокові угоди

Основна причина — пожвавлення кредитування. Банки почали активніше видавати позики бізнесу та населенню, що природно відтягує ліквідність від пасивного розміщення коштів у НБУ. Це позитивний сигнал для економіки: гроші починають працювати в реальному секторі, а не просто лежати на рахунках регулятора під гарантовані 15%.

Однак саме коли ринок, здавалося б, знаходить новий баланс, НБУ зробив несподіваний крок.

30 липня регулятор підвищив облікову ставку з 15% до 15,5%. Це було несподіване рішення, якого більшість учасників ринку не очікувала. Одночасно НБУ оголосив про зміну формату тримісячних депозитних сертифікатів: з 7 серпня їх розміщення відбуватиметься через аукціон, а не за фіксованою ставкою.

Мінфін писав про цей механізм у статті НБУ запроваджує процентні тендери для банків: що буде з депозитами українців

Це принципова зміна механіки. Аукціонний формат означає, що ставки визначатимуться попитом і пропозицією, а не встановлюватимуться регулятором директивно. Для банків це, з одного боку, новий рівень невизначеності, з іншого —нові можливості для тих, хто вміє грати на аукціонах.

Вже найближчої п'ятниці відбудеться перший аукціон за новими правилами. Його результати покажуть, як банки оцінюють нову реальність і яку дохідність вважають прийнятною в умовах підвищеної ставки.

Читайте також: Якими будуть ставки за депозитами у серпні та де шукати вищу дохідність

Автор:
Ярослава Крамаренко
Ярослава Крамаренко
Пише на теми: цифрові технології, блокчейн, AI, криптовалюти та регулювання на фінансових ринках.
Джерело: Мінфін
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