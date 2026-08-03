Банки заробили на депсертифікатах НБУ мінімум за три місяці, але регулятор вже змінив правила гри

► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Середньодобові вкладення банків в овернайти знизилися на 9,6% — до 416,7 млрд грн. Це помітне падіння для ринку, де ще кілька місяців тому обсяги стабільно зростали. Графік вкладень банків у депозитні сертифікати, побудований на даних НБУ, наочно демонструє: після піку у 2022−2023 роках ринок увійшов у фазу коливань, і липневе зниження продовжує цю тенденцію.

Чому банки менше вкладають в короткострокові угоди

Основна причина — пожвавлення кредитування. Банки почали активніше видавати позики бізнесу та населенню, що природно відтягує ліквідність від пасивного розміщення коштів у НБУ. Це позитивний сигнал для економіки: гроші починають працювати в реальному секторі, а не просто лежати на рахунках регулятора під гарантовані 15%.

Однак саме коли ринок, здавалося б, знаходить новий баланс, НБУ зробив несподіваний крок.

30 липня регулятор підвищив облікову ставку з 15% до 15,5%. Це було несподіване рішення, якого більшість учасників ринку не очікувала. Одночасно НБУ оголосив про зміну формату тримісячних депозитних сертифікатів: з 7 серпня їх розміщення відбуватиметься через аукціон, а не за фіксованою ставкою.

Мінфін писав про цей механізм у статті НБУ запроваджує процентні тендери для банків: що буде з депозитами українців

Це принципова зміна механіки. Аукціонний формат означає, що ставки визначатимуться попитом і пропозицією, а не встановлюватимуться регулятором директивно. Для банків це, з одного боку, новий рівень невизначеності, з іншого —нові можливості для тих, хто вміє грати на аукціонах.

Вже найближчої п'ятниці відбудеться перший аукціон за новими правилами. Його результати покажуть, як банки оцінюють нову реальність і яку дохідність вважають прийнятною в умовах підвищеної ставки.

Читайте також: Якими будуть ставки за депозитами у серпні та де шукати вищу дохідність