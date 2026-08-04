àбанк дарує батькам 100 грн кешбеку за відкриття Дитячої картки

Дитяча картка від àбанку допомагає дітям робити перші кроки у світі фінансів, а батькам — легко контролювати витрати та поповнювати картку в кілька кліків через застосунок àbank24.

Щоб зробити знайомство з Дитячою карткою ще приємнішим, àбанк запускає акцію: «Кешбек батькам за відкриття Дитячої картки» Той з батьків, хто відкриє Дитячу картку для своєї дитини віком від 6 до 16 років, отримає 100 грн кешбеку.

Як взяти участь в акції?

відкрийте Дитячу картку в àbank24;

отримайте 100 грн кешбеку, який буде зараховано на рахунок «Кешбек» того з батьків, хто відкрив картку, протягом 10 робочих днів, після перевірки виконання умов акції.

Як відкрити Дитячу картку в àbank24?

Відкрийте меню «Гаманець» у застосунку àbank24 та розпочніть оформлення Дитячої картки. Підтягніть свідоцтво про народження дитини через «Дію» або сфотографуйте документ. Завантажте застосунок àbank24 на смартфон дитини, зробіть селфі та завершіть оформлення картки.

Період проведення акції: 01.08.2026 — 30.09.2026.

Дитина зможе оплачувати покупки, отримувати кишенькові гроші на картку та вчитися відповідально керувати власними фінансами, а батьки — контролювати всі операції в застосунку.

Відкривайте Дитячу картку в àbank24, отримуйте 100 грн кешбеку та допомагайте дитині впевнено робити перші кроки у світі фінансів разом із àбанком.