Дитяча картка від àбанку допомагає дітям робити перші кроки у світі фінансів, а батькам — легко контролювати витрати та поповнювати картку в кілька кліків через застосунок àbank24.
àбанк дарує батькам 100 грн кешбеку за відкриття Дитячої картки
Щоб зробити знайомство з Дитячою карткою ще приємнішим, àбанк запускає акцію: «Кешбек батькам за відкриття Дитячої картки» Той з батьків, хто відкриє Дитячу картку для своєї дитини віком від 6 до 16 років, отримає 100 грн кешбеку.
Як взяти участь в акції?
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відкрийте Дитячу картку в àbank24;
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отримайте 100 грн кешбеку, який буде зараховано на рахунок «Кешбек» того з батьків, хто відкрив картку, протягом 10 робочих днів, після перевірки виконання умов акції.
Як відкрити Дитячу картку в àbank24?
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Відкрийте меню «Гаманець» у застосунку àbank24 та розпочніть оформлення Дитячої картки.
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Підтягніть свідоцтво про народження дитини через «Дію» або сфотографуйте документ.
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Завантажте застосунок àbank24 на смартфон дитини, зробіть селфі та завершіть оформлення картки.
Період проведення акції:
Дитина зможе оплачувати покупки, отримувати кишенькові гроші на картку та вчитися відповідально керувати власними фінансами, а батьки — контролювати всі операції в застосунку.
Відкривайте Дитячу картку в àbank24, отримуйте 100 грн кешбеку та допомагайте дитині впевнено робити перші кроки у світі фінансів разом із àбанком.
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