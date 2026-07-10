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10 липня 2026, 15:10

Інфляція у червні несподівано впала до 7,2%, але липень може це змінити — Андрій Шевчишин

Червень приніс несподівану дефляцію: споживчі ціни знизились на 0,1% місяць до місяця, а річна інфляція сповільнилась з 8,2% до 7,2%. Фінансовий аналітик Дмитро Шевчишин визнав, що сам не очікував дефляції у червні — його прогноз був +0,4%. Але радіти зарано.

Червень приніс несподівану дефляцію: споживчі ціни знизились на 0,1% місяць до місяця, а річна інфляція сповільнилась з 8,2% до 7,2%.

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Що відбулось у червні

Основний внесок зробила продуктова корзина. Сезон відкритого ґрунту спрацював як за підручником:

  • яйця впали на 27,8% місяць до місяця

  • овочі подешевшали на 3,7%

  • фрукти знизились на 1,3%

  • молоко і цукор також продемонстрували мінус

Але є позиції, які ігнорують сезон:

  • хліб і хлібопродукти виросли на 0,4% місяць до місяця і вже на 19,4% рік до року;
  • макарони подорожчали на 1,5%;
  • риба на 1,6%;
  • олія на 1,7%.

Непродуктова частина зросла на 0,4% місяць до місяця. Паливо нарешті подешевшало на 1,6%, але минулі підвищення вже відбились у транспортних послугах, що виросли на 1,4%.

Практично непомітно зросли тарифи на водопостачання на 15,3% і каналізацію на 14,6%. Держстат це зафіксував, але публічної дискусії не було.

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Що нас чекає в липні

Шевчишин прогнозує місячну динаміку у діапазоні від -0,5% до -0,2%, а річна може опуститися до 6,9−7,2%. Але є три чинники, здатні перекреслити весь сезонний ефект:

  1. Можливе підвищення тарифу на проїзд у київському транспорті з 8 до 30 грн з 15 липня. Тариф не переглядався з 2018 року. За оцінкою аналітика, якщо рішення буде ухвалено, це додасть близько 1,6% до загальної інфляції і про дефляцію у липні можна забути

  2. Системний тиск на логістичну інфраструктуру. З початку 2026 року зафіксовано щонайменше 25 атак на складські та логістичні об'єкти. Витрати бізнесу на страхування, децентралізацію зберігання і резервні потужності поступово осідатимуть у цінах на полицях

  3. Девальвація гривні. Курс відкотився від позначки 45 грн за долар, але ринок вже побачив, де він може бути. Нафта, китайські товари та продовольчий імпорт розраховуються у доларах, тому ефект проявиться у серпні-вересні


Автор:
Ярослава Крамаренко
Ярослава Крамаренко
Пише на теми: цифрові технології, блокчейн, AI, криптовалюти та регулювання на фінансових ринках.
Джерело: Мінфін
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