Червень приніс несподівану дефляцію: споживчі ціни знизились на 0,1% місяць до місяця, а річна інфляція сповільнилась з 8,2% до 7,2%. Фінансовий аналітик Дмитро Шевчишин визнав, що сам не очікував дефляції у червні — його прогноз був +0,4%. Але радіти зарано.
Інфляція у червні несподівано впала до 7,2%, але липень може це змінити — Андрій Шевчишин
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Що відбулось у червні
Основний внесок зробила продуктова корзина. Сезон відкритого ґрунту спрацював як за підручником:
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яйця впали на 27,8% місяць до місяця
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овочі подешевшали на 3,7%
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фрукти знизились на 1,3%
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молоко і цукор також продемонстрували мінус
Але є позиції, які ігнорують сезон:
- хліб і хлібопродукти виросли на 0,4% місяць до місяця і вже на 19,4% рік до року;
- макарони подорожчали на 1,5%;
- риба на 1,6%;
- олія на 1,7%.
Непродуктова частина зросла на 0,4% місяць до місяця. Паливо нарешті подешевшало на 1,6%, але минулі підвищення вже відбились у транспортних послугах, що виросли на 1,4%.
Практично непомітно зросли тарифи на водопостачання на 15,3% і каналізацію на 14,6%. Держстат це зафіксував, але публічної дискусії не було.
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Що нас чекає в липні
Шевчишин прогнозує місячну динаміку у діапазоні від -0,5% до -0,2%, а річна може опуститися до 6,9−7,2%. Але є три чинники, здатні перекреслити весь сезонний ефект:
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Можливе підвищення тарифу на проїзд у київському транспорті з 8 до 30 грн з 15 липня. Тариф не переглядався з 2018 року. За оцінкою аналітика, якщо рішення буде ухвалено, це додасть близько 1,6% до загальної інфляції і про дефляцію у липні можна забути
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Системний тиск на логістичну інфраструктуру. З початку 2026 року зафіксовано щонайменше 25 атак на складські та логістичні об'єкти. Витрати бізнесу на страхування, децентралізацію зберігання і резервні потужності поступово осідатимуть у цінах на полицях
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Девальвація гривні. Курс відкотився від позначки 45 грн за долар, але ринок вже побачив, де він може бути. Нафта, китайські товари та продовольчий імпорт розраховуються у доларах, тому ефект проявиться у серпні-вересні
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