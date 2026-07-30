Сумихімпром, ОПЗ та санкційні активи: що продадуть на аукціонах у жовтні

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Автоцивілка
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг автоцивілки
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Пресейли
Аірдропи
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
30 липня 2026, 14:23

Сумихімпром, ОПЗ та санкційні активи: що продадуть на аукціонах у жовтні

У жовтні 2026 року Фонд державного майна України проведе чотири аукціони з продажу об'єктів великої приватизації та конфіскованих санкційних активів. Про це йдеться у повідомленні Мінекономіки.

У жовтні 2026 року Фонд державного майна України проведе чотири аукціони з продажу об'єктів великої приватизації та конфіскованих санкційних активів.

► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Графік аукціонів

  • 13 жовтня — ПАТ «Сумихімпром»

Один із найбільших хімічних комплексів України, що спеціалізується на виробництві фосфорних мінеральних добрив, діоксиду титану та пігментів для промисловості.

  • 19 жовтня — АТ «Одеський припортовий завод»

Одне зі стратегічних підприємств хімічної промисловості України та найбільший вузол перевалки аміаку й карбаміду на Чорному морі з унікальною виробничою та портовою інфраструктурою.

  • 20 жовтня — ТОВ «Демурінський гірничо-збагачувальний комбінат» (санкційний актив)

Провідне українське підприємство з видобутку та збагачення титаново-цирконієвих руд. Раніше актив належав російському олігарху Михайлу Шелкову. Титанова сировина підприємства використовувалася російським військово-промисловим комплексом для виробництва озброєння.

  • 20 жовтня — ТОВ «Мотордеталь-Конотоп» (санкційний актив)

Один із найбільших у Європі виробників втулок циліндрів для автомобільних, суднових, промислових двигунів та спеціальної техніки. Раніше підприємство належало російському сенатору Сергію Калашнику.

Читайте також: Приватизація Приватбанку в Дії: чи зможуть українці на ній заробити

Усі об'єкти будуть реалізовані через електронну торгову систему Prozorro.Продажі, яка гарантує відкритість, конкурентність та рівний доступ учасників до аукціонів. Прозора процедура продажу дозволяє саме учасникам торгів визначити справедливу вартість активів та залучити широке коло інвесторів.

Куди підуть кошти

Відповідно до законодавства, 100% коштів від продажу конфіскованих санкційних активів спрямовуються до Фонду ліквідації наслідків збройної агресії.

Нагадаємо, що в січні цього року Кабінет Міністрів ухвалив постанову, яка дозволяє значно швидше та ефективніше запускати продаж активів, щодо яких судом застосовано санкцію у вигляді стягнення в дохід держави, а 17 липня — затвердив умови продажу.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами