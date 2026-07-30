Сумихімпром, ОПЗ та санкційні активи: що продадуть на аукціонах у жовтні

У жовтні 2026 року Фонд державного майна України проведе чотири аукціони з продажу об'єктів великої приватизації та конфіскованих санкційних активів. Про це йдеться у повідомленні Мінекономіки.

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Графік аукціонів

13 жовтня — ПАТ «Сумихімпром»

Один із найбільших хімічних комплексів України, що спеціалізується на виробництві фосфорних мінеральних добрив, діоксиду титану та пігментів для промисловості.

19 жовтня — АТ «Одеський припортовий завод»

Одне зі стратегічних підприємств хімічної промисловості України та найбільший вузол перевалки аміаку й карбаміду на Чорному морі з унікальною виробничою та портовою інфраструктурою.

20 жовтня — ТОВ «Демурінський гірничо-збагачувальний комбінат» (санкційний актив)

Провідне українське підприємство з видобутку та збагачення титаново-цирконієвих руд. Раніше актив належав російському олігарху Михайлу Шелкову. Титанова сировина підприємства використовувалася російським військово-промисловим комплексом для виробництва озброєння.

20 жовтня — ТОВ «Мотордеталь-Конотоп» (санкційний актив)

Один із найбільших у Європі виробників втулок циліндрів для автомобільних, суднових, промислових двигунів та спеціальної техніки. Раніше підприємство належало російському сенатору Сергію Калашнику.

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Усі об'єкти будуть реалізовані через електронну торгову систему Prozorro.Продажі, яка гарантує відкритість, конкурентність та рівний доступ учасників до аукціонів. Прозора процедура продажу дозволяє саме учасникам торгів визначити справедливу вартість активів та залучити широке коло інвесторів.

Куди підуть кошти

Відповідно до законодавства, 100% коштів від продажу конфіскованих санкційних активів спрямовуються до Фонду ліквідації наслідків збройної агресії.

Нагадаємо, що в січні цього року Кабінет Міністрів ухвалив постанову, яка дозволяє значно швидше та ефективніше запускати продаж активів, щодо яких судом застосовано санкцію у вигляді стягнення в дохід держави, а 17 липня — затвердив умови продажу.