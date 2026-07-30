У першому півріччі кросовери охопили 80% українського ринку нових легковиків, повідомляє Укравтопром. У порівнянні з аналогічним періодом минулого року попит на автомобілі цього типу збільшився на 0,3% — до 26,6 тис. од.
30 липня 2026, 12:54
80% нових авто в Україні — кросовери: які моделі купували найчастіше
► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини
Яким авто віддають перевагу
Більшість SUV-ів були обладнані бензиновими двигунами — 37,8%.
- 32,9% — гібриди
- 20,4% — дизельні
- 8,7% — електричні
- 0,2% — з ГБО.
Топ-10 найпопулярніших моделей нових SUV
- RENAULT Duster — 2670 од.;
- TOYOTA RAV-4 — 1811 од.;
- HYUNDAI Tucson — 1302 од.;
- TOYOTA LC Prado — 1003 од.;
- SKODA Kodiaq — 943 од.;
- MAZDA CX5 — 910 од.;
- VW Touareg — 854 од.;
- NISSAN Qashqai — 627 од.;
- SKODA Karoq — 606 од.;
- KIA Sportage — 552 од.
Вигідно оформлюйте ОСЦПВ на авто онлайн з Minfin.com.ua та отримуйте поліс на свій e-mail за 5 хвилин
Джерело: Мінфін
Стежити за новими коментарями
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
сторінку переглядають 7 незареєстрованих відвідувачів.
Коментарі