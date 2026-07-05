Тарифи на воду зросли з 1 липня: у яких містах платитимуть найбільше

З 1 липня органи місцевого самоврядування в багатьох громадах України запровадили нові тарифи на централізоване водопостачання та водовідведення. Після перегляду вартості послуг мешканці окремих міст отримуватимуть значно більші рахунки, оскільки в деяких громадах ціни зросли більш ніж удвічі, пише газета «На пенсії».

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Чому переглянули тарифи

Рішення про нові тарифи нині ухвалюють місцеві органи влади. Раніше для більшості великих водоканалів їх затверджувала НКРЕКП, однак після передачі відповідних повноважень це питання перейшло до виконкомів міських та обласних рад.

У комунальних підприємствах пояснюють, що перегляд вартості послуг пов'язаний зі збільшенням витрат на електроенергію, пальне, реагенти, ремонтні матеріали, оплату праці, а також необхідністю підтримувати роботу об'єктів критичної інфраструктури. У багатьох містах зазначають, що тарифи для населення не змінювалися з 2022 року.

Де вода подорожчала найбільше

Найвищий сукупний тариф на водопостачання та водовідведення з 1 липня встановлено в Умані — 157,32 грн за кубометр.

Серед міст, де відбулося найбільше подорожчання:

Павлоград — тариф зріс із 53,66 до 113,47 грн за кубометр;

Бердичів — 101,76 грн за кубометр;

Вінниця — з 25,62 до 81,01 грн за кубометр, що більш ніж утричі перевищує попередній рівень;

Ужгород — 91,24 грн за кубометр;

Черкаси — 56,71 грн за кубометр;

Кременчук — з 31,80 до 64,07 грн за кубометр.

Де ще запровадили нові тарифи

Оновлені розцінки почали діяти і в інших громадах України.

Зокрема:

у Тернополі тариф становить 38,46 грн за водопостачання та 34,32 грн за водовідведення без ПДВ. З урахуванням податку загальна вартість перевищує 87 грн за кубометр;

в Івано-Франківську сукупний тариф складає 66,05 грн за кубометр;

в Оржицькій громаді на Полтавщині водопостачання коштуватиме 40 грн за кубометр.

Водночас на Кіровоградщині підприємство «Дніпро-Кіровоград» запропонувало підвищити тариф із 45,97 до 109,14 грн за кубометр, однак це рішення ще має розглянути та затвердити обласна рада.

Компенсації

Після підвищення тарифів окремі громади повідомили про намір частково компенсувати додаткові витрати мешканцям.

У Тернополі з міського бюджету планують покривати різницю між показниками загальнобудинкових та квартирних лічильників, щоб жителі багатоквартирних будинків не сплачували додаткові нарахування.

У Вінниці місцева влада також анонсувала підготовку механізму компенсації після різкого підвищення тарифів. Водночас детальні умови отримання такої підтримки поки що не оприлюднили.