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12 червня 2026, 20:21

Долара в обмінниках досяг 45 грн. Чи варто очікувати обвалу курсу на вихідних

Цей тиждень для гривні на валютному ринку України минув досить драматично. Увесь тиждень курс національної валюти коливався. На це вплинуло кілька факторів, які одночасно розхитували як міжнародний, так і український ринок. У чому причина цієї ситуації та яких змін курсу очікувати найближчими днями, розповідає «Мінфін».

Цей тиждень для гривні на валютному ринку України минув досить драматично.

Серед причин істотних стрибків курсу долара та євро у світі, і, як наслідок, — в Україні, варто відзначити кілька основних.

Чергова ескалація напруженості на Близькому Сході з періодичними відкритими військовими зіткненнями між військовими США та Ірану так і не дала інвесторам можливості впевнено закладати у свої розрахунки швидке завершення конфлікту з повним розблокуванням Ормузької протоки. У підсумку, нафта хоча й трохи подешевшала, але так і залишилася в межах високих цін у $86-$90 за барель. Це руйнує всі надії світової економіки на зниження цін на енергоносії та на зниження інфляційних ризиків.

Графік вартості нафти BRENT

Рішення ЄЦБ 11 червня про збільшення своїх процентних ставок на 0,25% річних до рівнів: депозитна ставка 2,25%, за основними операціями рефінансування 2,4%, за маржинальними кредитами 2,65% річних.

Рішення набере чинності вже з 17 червня. Європейський регулятор відкрито визнав, що дане підвищення ставок — це результат того, що війна на Близькому Сході створює інфляційний тиск.

Більш того, тривожним дзвіночком для всіх світових інвесторів стало те, що згідно з базовим прогнозом ЄЦБ, інфляція в єврозоні складе в середньому 3% у 2026 році, 2,3% у 2027-му та 2% у 2028-му. Тобто прогноз на 2026 і 2027 роки підвищено порівняно з березневим на тлі того, що вища траєкторія цін на енергоносії вже буде закладена в ціни на продовольство, товари та послуги. А базова інфляція (без урахування енергоносіїв та продуктів харчування) очікується на рівні 2,5% у 2026 та 2027 роках і 2,2% у 2028 році.

При цьому прогноз щодо зростання економіки єврозони знижено, і тепер ЄЦБ прогнозує зростання ВВП лише на 0,8% у 2026 році, на 1,2% у 2027 році та на 1,5% у 2028 році. Такі негативні «дзвіночки» вже позначилися на настроях європейського ринку.

Ринок і раніше розумів, що ЄЦБ буде змушений реагувати на інфляцію підвищенням своїх ставок. Але всі сподівалися на диво, якого, зрештою, не сталося. А досить песимістичні коментарі керівництва європейського регулятора щодо перспектив світової економіки та економіки ЄС лише ще більше налякали інвесторів.

Напередодні ще й засідання ФРС 17 червня щодо процентних ставок — помірне валютне ралі пари євро/долар із середи по п'ятницю стало реальністю. І останнім часом пара євро/долар коливалася на міжнародних ринках у межах до 1 цента на євро, що в поєднанні ще й з одночасним зростанням курсу долара на українському міжбанку — негайно позначилося і на поведінці курсу євро в Україні.

Графік євро/долар

Графік курсу євро (міжбанк)

У підсумку, за період з 8 по 12 червня долар на міжбанку в Україні подорожчав відразу майже на 49 копійок — з рівня 44,345/44,375 гривень вранці понеділка, 8 червня, до позначки 44,83/44,86 гривень на закриття п'ятничної сесії 12-го числа. А євро за цей же період на торгах також істотно подорожчав одразу на 79 копійок — зі стартових котирувань понеділка 51,0765/51,1022 до 51,8727/51,894 гривень на завершення сесії 12-го числа. Причому протягом тижня як долар, так і євро на українському міжбанку відверто коливалися, незважаючи на щоденні інтервенції Нацбанку з продажу американської валюти. Але це лише частково змогло збити девальваційний тренд на міжбанку, який розгойдував котирування і на готівковому ринку.

Спостерігаючи за ситуацією на міжбанку, готівковий ринок «нервував», а обсяги щоденної «чистої» купівлі валюти населенням зросли до рівнів у мінус $30,544 млн, хоча 10 червня дещо стабілізувалися в межах «чистої» купівлі в мінус $15,871 млн.

Операції фізичних осіб з купівлі/продажу іноземної валюти (30 днів)

У підсумку, ввечері 12 червня обмінні пункти фінансових компаній продавали долар у межах 44,85−45 гривень, а євро — на рівні 52,20−52,40 гривень.

Але загалом, з огляду на практично монопольне становище Нацбанку як головного продавця долара на міжбанківському ринку, всі учасники українського валютного ринку розуміють, що НБУ, якщо й допускає зараз певну девальвацію гривні, то лише в межах комфортних для свого бачення курсового тренду на ринку. Тобто Нацбанк продовжує тримати валютний ринок під повним контролем.

На зовнішніх же ринках сьогоднішня зміна ЄЦБ тренду в бік підвищення процентних ставок, а в недалекому майбутньому, можливо, і зростання ставок ФРС — змінюють розклад щодо золота.

Частина інвесторів почала виходити з нього і переходити в доларові цінні папери, де прибутковість почала швидко зростати на очікуваннях можливого підвищення ставок ФРС вже наприкінці липня, а може навіть і на засіданні 17 червня. І хоча в результаті золото до кінця тижня все ж частково відіграло своє попереднє падіння і поки що перебуває на позначці близько $4200 за унцію — загалом ринок залишається турбулентним.

Графік золота

Посилення інфляційного тиску, а також зростання курсової невизначеності змусить власників обмінників в Україні цими вихідними розширити свої спреди між купівлею та продажем як по долару, так і по євро. Тому більшість обмінників фінкомпаній цими вихідними працюватимуть зі спредом по долару в межах 20−30 копійок і зі спредом по євро в межах 20−60 копійок.

Прогноз курсу готівкового долара та євро на 13−14 червня

Курс готівкового долара цими вихідними в більшості обмінників перебуватиме в межах коридору: купівля від 44,40 до 44,75 гривень та продаж від 44,95 до 45,30 гривень.

А курс готівкового євро в ці суботу та неділю буде в межах коридору: купівля від 51,60 до 51,95 гривень і продаж від 52,10 до 52,50 гривень.

Частина обмінників може скоригувати розраховані мною коридори купівлі/продажу валюти ще на плюс-мінус 3−5 копійок за долар і на плюс-мінус 5−10 копійок за євро залежно від своїх індивідуальних завдань та наявності платоспроможного попиту на валюту у своєму регіоні.

Усі вихідні спостерігатиметься великий розкид котирувань євро як на купівлю, так і на його продаж у різних мережах обмінних пунктів. Саме тому євро залишиться головним інструментом для спекуляцій на українському валютному ринку не тільки цими вихідними, але й практично весь наступний тиждень.

Автор:
Олексій Козирев
Аналітик Олексій Козирев
Пише на теми: Валюта, цінні папери, інвестиційні проєкти, кредитування, міжнародні валютний та фондовий ринки, фінансові стартапи
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