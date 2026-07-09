Подорожчання проїзду в Києві до 30 гривень: у КМДА розповіли, на якому етапі рішення

У столиці продовжується погодження нових тарифів на проїзд у комунальному громадському транспорті. Попри початкові наміри міської влади запровадити вартість на рівні 30 гривень за одну поїздку вже з 15 липня, наразі точна дата введення змін залишається відкритиою. Про це у відповіді на інформаційний запит «РБК-Україна» повідомили в Департаменті транспортної інфраструктури КМДА.

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У профільному відомстві зауважили, що затвердження нових розцінок є тривалим і складним бюрократичним процесом, який потребує залучення кількох структурних підрозділів. На сьогодні Департамент економіки та інвестицій КМДА вже сформував так званий «економічно обгрунтований» базовий тариф у розмірі 30 гривень.

Цей показник вивели на основі реальних видатків комунальних перевізників за 2025 рік, заклавши у формулу прогнозоване зростання індексів споживчих цін, підвищення заробітних плат персоналу, подорожчання електроенергії, пального та інших витрат.

При цьому фактичні розрахунки собівартості, які подали самі транспортні підприємства, виявилися значно вищими. Зокрема, раніше у КМДА заявляли, що економічно обгрунтована ціна однієї поїздки на 2026 рік становить 64,60 грн для метрополітену та 44,14 грн — для трамваїв, тролейбусів і автобусів.

Востаннє вартість проїзду в столиці переглядали у 2018 році. Наразі проїзд у комунальному громадському транспорті Києва коштує 8 грн.

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Нагадаємо

«Мінфін» писав, що у Києві з 15 липня 2026 року планують збільшити тарифи на проїзд у комунальному громадському транспорті: разова поїздка коштуватиме 30 грн. У травні про це повідомила пресслужба КМДА.