Податкова система Німеччини відбиває бажання напружуватися на роботі (графік)

У Німеччині збільшення доходу сім'ї не завжди означає суттєве зростання суми, яка залишається після сплати податків і втрати соціальних виплат. На це звернули увагу аналітики Hugs.fund, опублікувавши графік із модельним прикладом сім'ї з двома дітьми.

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Приклад стосується подружжя з двома дітьми (5 і 9 років), де обоє батьків працюють і сплачують 1 095 євро за оренду та 140 євро за опалення.

Графік показує дохід до оподаткування (сірі стовпчики) та суму, яка залишається сім'ї після сплати податків, соціальних внесків, а також з урахуванням витрат на житло (помаранчеві стовпчики).

Аномалія «податкового плато»

Дані демонструють виражений ефект плато, за якого збільшення навантаження на роботі фінансово недоцільне:

При 4 000 євро до оподаткування (брутто) сім'я має на руках близько 2 700 євро.

При 5 000 євро брутто доступний дохід становить близько 2 650 євро (на 50 євро менше попри зростання зарплати на 1 000 євро).

При зростанні доходу з 2 000 євро до 5 000 євро брутто чистий наявний дохід сім'ї збільшується лише на 300 євро — з 2 350 євро до 2 650 євро.

Експерти пояснюють це тим, що кожен додатковий євро доходу одночасно збільшує податкове навантаження та соціальні внески, а також поступово позбавляє сім'ю права на житлові субсидії, дитячі виплати та інші види державної підтримки.

На думку авторів аналізу, саме через це деякі працівники відмовляються від підвищення або не переходять на повну зайнятість, оскільки додатковий заробіток майже не впливає на реальний дохід сім'ї.

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Водночас наголошується, що йдеться про модельний приклад, а не про середню німецьку сім'ю. Крім того, наведені розрахунки вже враховують витрати на житло. Також автори зазначають, що формально проблема полягає не стільки у прогресивній шкалі оподаткування, скільки у швидкому скороченні соціальних виплат зі зростанням доходу, що не відображається у звичайній статистиці податкового навантаження.