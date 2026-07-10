Блогер і аналітик Пол Кедроскі звернув увагу на тривожну тенденцію: загальний рівень участі населення США в робочій силі перебуває на найнижчій позначці за останні 50 років. На перший погляд, це суто американська проблема. Але механізм, який вона запускає, вже давно знайомий Україні, тому і наслідки мають бути однакові.
Рекордно мало дорослих американців працюють або шукають роботу — і до чого тут Україна
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Що відбувається в США
Незважаючи на те, що у США створюється все більше робочих місць, кількість вакансій значно перевищує кількість бажаючих працевлаштуватися. Що менше дорослих працюють або шукають роботу, то більша частина виборців сприймає економіку не як працівники, а як споживачі соціальної допомоги, пенсіонери або рантьє.
Це принципово змінює політичні стимули навколо кількох ключових питань:
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зарплати і умови праці
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імміграційна політика
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регулювання ШІ та автоматизації
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оподаткування і перерозподіл соціального навантаження
Американська економіка зараз концентрується навколо звуженого ядра зайнятих. Менша група працівників мусить генерувати доходи, податки та інновації, що мають підтримувати дедалі більшу кількість людей поза ринком праці.
Звідси пряма вразливість: з одного боку, будь-який шок на ринку праці б'є по меншій кількості учасників, але з іншого й амортизаторів стає менше. Саме тому ставка на ШІ, автоматизацію і робототехніку — це не стільки історія про заміну людей, скільки спроба компенсувати їхню відсутність на ринку праці.
Саме тому зростання економіки дедалі більше залежить не від кількості працівників, а від їхньої ефективності. І будь-яке відставання у продуктивності матиме набагато більшу вагу, бо ринок праці вже не зможе втримати падаючу економіку за рахунок нових учасників.
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Україна вже на цьому етапі
Американський сценарій для України це вже болюче сьогодення. Навіть без урахування наслідків повномасштабного вторгнення, демографія країни давно рухається в негативному напрямку. Зараз співвідношення працівників до пенсіонерів в Україні наближається до 1:1.
Для порівняння: у розвинених країнах Європи цей показник становить приблизно 3−4 до 1.
Ситуацію погіршує еміграція: від 6 до 7 млн українців перебувають за кордоном, більшість з них — люди працездатного віку. Це додатково скорочує ядро зайнятих і розширює частку тих, хто сприймає економіку як споживач, а не як виробник.
Як наслідок, більшість українських виборців зацікавлені не в умовах для зростання економіки, а у виплатах, льготах і субсидіях. Хто з політиків більше обіцяє допомог, той і виграє вибори. Такий вимушений популізм структурно ускладнює будь-які реформи, спрямовані на довгострокове зростання, а не короткострокове споживання.
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Коментарі - 2
1) ***, тут все ясно, вони не приховують своїх цілей, земля їм скловатою.
2) влада, котра створила патужні умови для створення молодих сімей і їх підтримки, з поточними цінами, умовами війни, і навіть якщо виключити війну, в принципі з українськими «умовами» не особливо багато розумних людей захочуть заводити в українському концтаборі сім`ї.
3) тцкуни і поліцаї, котрі спалюють бензин за кошти платників податків і виконують формально план, хоча фактично це все не працює, бо вони загрібають або алкашів і наркоманів, або тих хто швидко піде в сзч, бо такі методи не працюють, людину неможливо примусом, заборонами чи штрафами змусити воювати, хоч розстрілюйте, все одно людина ну не піде воювати, бо це так не працює. Ну і чи кожна жінка захоче будувати стосунки в умовах війни, коли завтра її чоловіка викрадуть посеред білого дня і торжествено повезуть в невідомому напрямку, де він за пару тижнів (буквально) може здохнути або стати інвалідом? А вона вся така красіва сидітиме з дитиною і 50 тисячами гривень в котрі висморкатися можна буде, це ж прекрасна умова і стимул для створення сімей і народження дітей, правда?
Але звісно це все іпсо, наклем, роспропаганда