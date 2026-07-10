Рекордно мало дорослих американців працюють або шукають роботу — і до чого тут Україна

Блогер і аналітик Пол Кедроскі звернув увагу на тривожну тенденцію: загальний рівень участі населення США в робочій силі перебуває на найнижчій позначці за останні 50 років. На перший погляд, це суто американська проблема. Але механізм, який вона запускає, вже давно знайомий Україні, тому і наслідки мають бути однакові.

► Читайте сторінку «Мінфіна» у Facebook: головні фінансові новини

Що відбувається в США

Незважаючи на те, що у США створюється все більше робочих місць, кількість вакансій значно перевищує кількість бажаючих працевлаштуватися. Що менше дорослих працюють або шукають роботу, то більша частина виборців сприймає економіку не як працівники, а як споживачі соціальної допомоги, пенсіонери або рантьє.

Це принципово змінює політичні стимули навколо кількох ключових питань:

зарплати і умови праці

імміграційна політика

регулювання ШІ та автоматизації

оподаткування і перерозподіл соціального навантаження

Американська економіка зараз концентрується навколо звуженого ядра зайнятих. Менша група працівників мусить генерувати доходи, податки та інновації, що мають підтримувати дедалі більшу кількість людей поза ринком праці.

Звідси пряма вразливість: з одного боку, будь-який шок на ринку праці б'є по меншій кількості учасників, але з іншого й амортизаторів стає менше. Саме тому ставка на ШІ, автоматизацію і робототехніку — це не стільки історія про заміну людей, скільки спроба компенсувати їхню відсутність на ринку праці.

Саме тому зростання економіки дедалі більше залежить не від кількості працівників, а від їхньої ефективності. І будь-яке відставання у продуктивності матиме набагато більшу вагу, бо ринок праці вже не зможе втримати падаючу економіку за рахунок нових учасників.

Читайте також: Ринок праці США оживає: 130 тисяч нових вакансій та несподіваний перегляд статистики за два роки

Україна вже на цьому етапі

Американський сценарій для України це вже болюче сьогодення. Навіть без урахування наслідків повномасштабного вторгнення, демографія країни давно рухається в негативному напрямку. Зараз співвідношення працівників до пенсіонерів в Україні наближається до 1:1.

Для порівняння: у розвинених країнах Європи цей показник становить приблизно 3−4 до 1.

Ситуацію погіршує еміграція: від 6 до 7 млн українців перебувають за кордоном, більшість з них — люди працездатного віку. Це додатково скорочує ядро зайнятих і розширює частку тих, хто сприймає економіку як споживач, а не як виробник.

Як наслідок, більшість українських виборців зацікавлені не в умовах для зростання економіки, а у виплатах, льготах і субсидіях. Хто з політиків більше обіцяє допомог, той і виграє вибори. Такий вимушений популізм структурно ускладнює будь-які реформи, спрямовані на довгострокове зростання, а не короткострокове споживання.

Читайте також: Українці забезпечують майже 68% іноземної робочої сили в Польщі