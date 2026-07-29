Вчені пояснили, чому трудоголіки не завжди корисні для компанії

Працівники, які звикли працювати без зупинки, не завжди є найціннішими для компанії. Нове дослідження показало, що трудоголізм може негативно впливати не лише на самих співробітників, а й на роботу всієї команди, пише Psychologytoday.

► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Що показало дослідження

Вчені з’ясували, що трудоголіки частіше концентруються виключно на власних завданнях і постійно шукають собі нове навантаження. Через це в них залишається менше часу та сил на допомогу колегам, наставництво, підміну або участь у добровільних командних ініціативах.

Саме така поведінка часто допомагає командам працювати ефективніше: співробітники підстраховують одне одного, діляться досвідом, швидше вирішують проблеми та підтримують загальний темп роботи.

Чому трудоголізм не дорівнює ефективності

Як пише видання, на перший погляд, працівник, який постійно бере на себе більше завдань і працює понаднормово, може здаватися ідеальним членом команди. Але дослідження показує іншу сторону такої поведінки.

Читайте також: Чотириденний робочий тиждень: українцям можуть скоротити графік без зменшення зарплат