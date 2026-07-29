Працівники, які звикли працювати без зупинки, не завжди є найціннішими для компанії. Нове дослідження показало, що трудоголізм може негативно впливати не лише на самих співробітників, а й на роботу всієї команди, пише Psychologytoday.
Вчені пояснили, чому трудоголіки не завжди корисні для компанії
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Що показало дослідження
Вчені з’ясували, що трудоголіки частіше концентруються виключно на власних завданнях і постійно шукають собі нове навантаження. Через це в них залишається менше часу та сил на допомогу колегам, наставництво, підміну або участь у добровільних командних ініціативах.
Саме така поведінка часто допомагає командам працювати ефективніше: співробітники підстраховують одне одного, діляться досвідом, швидше вирішують проблеми та підтримують загальний темп роботи.
Чому трудоголізм не дорівнює ефективності
Як пише видання, на перший погляд, працівник, який постійно бере на себе більше завдань і працює понаднормово, може здаватися ідеальним членом команди. Але дослідження показує іншу сторону такої поведінки.
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Трудоголіки можуть бути продуктивними у власних задачах, але водночас менше залучені до взаємодії з колегами. Вони рідше беруть участь у неформальній підтримці команди, бо їхній ресурс уже витрачений на індивідуальне навантаження.
У результаті компанія може отримати працівника, який багато працює сам, але не посилює команду навколо себе. А в довгостроковій перспективі саме командна взаємодія часто визначає стабільність результату.
Що це означає для роботодавців
Для керівників це сигнал: оцінювати працівників лише за кількістю відпрацьованих годин або готовністю брати додаткові завдання — ризиковано.
Справді ефективний співробітник не тільки виконує власну роботу, а й допомагає команді рухатися вперед. Це може бути підтримка новачків, обмін знаннями, участь у спільних рішеннях або готовність підстрахувати колегу в критичний момент.
Тому працівник, який працює 24/7, не завжди є найціннішим для компанії. Іноді набагато важливіше не те, скільки людина працює, а як її робота впливає на команду загалом.
Баланс як новий критерій продуктивності
Дослідження ще раз показує, що продуктивність не варто зводити до постійної зайнятості. Надмірна робота може виснажувати, знижувати якість рішень і поступово віддаляти людину від команди.
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Для бізнесу це означає потребу підтримувати здоровий баланс навантаження. Якщо працівники мають достатньо ресурсу, вони не лише краще виконують власні завдання, а й активніше допомагають іншим.
У сучасних командах цінність співробітника дедалі більше визначається не готовністю працювати без вихідних, а здатністю стабільно давати результат, співпрацювати й не вигорати.
Коментарі - 1
плоска Земля лежить на трьох китах, або ж на трьох слонах.