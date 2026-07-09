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9 липня 2026, 17:15

Українці забезпечують майже 68% іноземної робочої сили в Польщі

Українці залишаються ключовою іноземною робочою силою для польської економіки. Станом на кінець січня 2026 року в країні офіційно працювали 757,7 тис. громадян України — це майже 68% усіх працевлаштованих іноземців. Загальна кількість іноземних працівників при цьому перевищила 1,1 млн осіб — на 7,1% більше, ніж роком раніше. Такі дані наводить аналітичний центр міжнародної HR-компанії Gremi Personal з посиланням на Центральне статистичне управління Польщі (GUS).

Українці залишаються ключовою іноземною робочою силою для польської економіки.

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Залежність від іноземної робочої сили

За словами аналітиків, такі дані підтверджують: попри політичні дискусії навколо міграції, економіка Польщі дедалі більше залежить від іноземної робочої сили.

«Понад мільйон іноземних працівників — це вже не реакція на тимчасовий дефіцит кадрів, а структурна зміна польської економіки. Бізнес звик працювати в умовах, коли без іноземців неможливо забезпечити нормальне функціонування виробництва, логістики, будівництва, сфери послуг та сільського господарства», — зазначає Євген Кіріченко, засновник Gremi Personal.

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За його словами, ця тенденція матиме довгострокові наслідки для всього регіону Центральної та Східної Європи і, в тому числі, для України.

«Після завершення війни Україна опиниться в ситуації, коли їй доведеться одночасно відбудовувати економіку, реалізовувати масштабні інфраструктурні проєкти та компенсувати демографічні втрати. Проте в цей самий час Польща, Німеччина, Чехія та інші країни також потребуватимуть працівників. Фактично розпочнеться конкуренція за одну й ту саму робочу силу», — говорить Кіріченко.

Аналітики підкреслюють, що українці вже добре інтегровані у європейський ринок праці, знають мови, мають досвід роботи та не потребують тривалої адаптації. Для роботодавців це означає менші витрати на інтеграцію порівняно із залученням працівників із більш віддалених країн.

Водночас, вони також звертають увагу, що Україна поки що практично не веде дискусії про те, як компенсувати можливий дефіцит робочої сили. Заяви існують лише на політичному рівні, а не на нормотворчо-прикладному.

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Тож, якщо після війни значна частина громадян обере роботу за кордоном, країна зіткнеться з нестачею працівників саме тоді, коли вони будуть найбільше потрібні для відновлення економіки.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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