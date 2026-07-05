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5 липня 2026, 11:59

Дві вакансії на одного безробітного: у службі зайнятості розповіли про ситуацію на ринку праці

В Україні кількість відкритих вакансій більш ніж удвічі перевищує кількість зареєстрованих безробітних. На кінець червня роботодавці шукали близько 235 тисяч працівників, тоді як офіційний статус безробітного мали 93 тисячі українців. Про це в коментарі РБК-Україна повідомили у Державній службі зайнятості.

В Україні кількість відкритих вакансій більш ніж удвічі перевищує кількість зареєстрованих безробітних.

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Скільки українців шукають роботу

Станом на кінець червня 2026 року послугами Державної служби зайнятості користувалися 147 тисяч осіб. З них 93 тисячі мали статус зареєстрованого безробітного.

Найбільше шукачів роботи зараз перебуває в Харківській, Дніпропетровській, Одеській, Полтавській, Київській, Миколаївській та Львівській областях.

Де найбільше вакансій

Водночас на «Єдиному порталі вакансій», що об'єднує базу Державної служби зайнятості та найбільших українських сайтів з пошуку роботи, було розміщено 235 тисяч вакансій.

Найбільше пропозицій зосереджено:

  • у Києві — майже третина всіх вакансій;
  • у Львівській області — 20,9 тисячі;
  • у Дніпропетровській області — 17,8 тисячі;
  • у Київській області — 15,5 тисячі;
  • в Одеській області — 13,7 тисячі;
  • у Харківській області — 10,5 тисячі.

Таким чином, на одного зареєстрованого безробітного сьогодні припадає майже дві вакансії, а загальний дефіцит кадрів становить близько 88 тисяч осіб.

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Яких працівників не вистачає

Гострий кадровий дефіцит спостерігається серед кваліфікованих робітників.

За даними Державної служби зайнятості, роботодавці насамперед шукають:

  • електромонтерів,
  • слюсарів,
  • сантехніків,
  • електриків,
  • монтерів колії,
  • слюсарів аварійно-відновлювальних робіт,
  • зварювальників,
  • електрогазозварників,
  • автослюсарів,
  • водіїв.

У службі зайнятості пояснюють, що така ситуація значною мірою пов’язана з внутрішньою міграцією населення та релокацією підприємств. Тому попит на працівників зростає у відносно безпечних регіонах країни, тоді як на прифронтових територіях економічна активність, навпаки, скорочується.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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0
TAN72
TAN72
5 липня 2026, 15:00
#
А что там с зарплатами🤔
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