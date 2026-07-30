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30 липня 2026, 11:22

Китайці почали здавати свої обличчя в оренду для ШІ: скільки на цьому можна заробити

Китайські громадяни отримали новий спосіб заробітку: тепер вони можуть передавати права на використання свого обличчя для створення контенту за допомогою штучного інтелекту. Про це пише Digital Trends. Спеціальні платформи дозволяють завантажити зображення, укласти угоду та отримувати оплату, а розробники ШІ використовують ці цифрові образи у коротких серіалах та рекламі.

Китайські громадяни отримали новий спосіб заробітку: тепер вони можуть передавати права на використання свого обличчя для створення контенту за допомогою штучного інтелекту.

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За принципом це схоже на продаж прав на використання стокових фотографій. Але різниця полягає в тому, що ШІ може не просто показати зображення людини, а змусити її цифровий образ говорити, рухатися і виконувати різні ролі.

На платформах ActID та New Claw користувачі заробляють від $15 до $700 за передачу прав на використання свого обличчя.

  1. ActID має близько 800 зареєстрованих користувачів, з яких приблизно 300 вже ліцензують свої образи. Творці контенту платять від 99 до 500 юанів за один епізод, а платформа отримує 10% комісії.
  2. New Claw працює за іншою моделлю: користувачі самостійно завантажують зображення і встановлюють мінімальну ціну ліцензії — від 500 юанів за фото. Після цього покупці можуть використовувати цифровий образ у межах умов договору.

Попит на такі сервіси зростає через бурхливий розвиток ШІ-контенту в Китаї. За даними Китайської асоціації мережевих відеосервісів, у першому кварталі 2026 року штучний інтелект використовували більш ніж у 95% із 128 тисяч коротких серіалів, випущених у країні.

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Для виробників контенту це спосіб швидко отримувати віртуальних акторів без зйомок із реальними людьми. Для власників облич — можливість отримувати гроші за цифровий образ, який може використовуватися у десятках чи сотнях проєктів.

Водночас головна проблема таких угод полягає у відсуності контролю після передачі даних. Китайське законодавство вимагає згоди людини на використання біометричної інформації та забороняє створювати фальшиві зображення людини без її особистого дозволу. Платформи також прописують обмеження у договорах і використовують технічні засоби захисту.

Однак повністю контролювати подальше поширення цифрового образу складно. Гуанчжоуський інтернет-суд за останні три роки розглянув близько 700 справ, пов’язаних із ШІ, зокрема щодо підміни облич та авторських прав.

Тож формальний договір може визначити правила, але не завжди здатен зупинити появу небажаних копій.

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Автор:
Ярослава Крамаренко
Ярослава Крамаренко
Пише на теми: цифрові технології, блокчейн, AI, криптовалюти та регулювання на фінансових ринках.
Джерело: Мінфін
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