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27 липня 2026, 15:58

До Праги за 10 євро без пересадок: у Європі запустили новий прямий поїзд

У Європі з'явився новий прямий залізничний маршрут між Франкфуртом-на-Майні та Прагою. Поїзд курсує без пересадок, а вартість квитків у економкласі стартує від 10 євро. Про це повідомляє сайт Аusnews.de.

У Європі з'явився новий прямий залізничний маршрут між Франкфуртом-на-Майні та Прагою.

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Маршрут запрацював із 14 червня 2026 року після завершення модернізації залізничної інфраструктури на ділянці Дрезден — Прага. Завдяки оновленню колії поїзди можуть розвивати швидкість до 160 км/год.

Потяги курсують щодня двічі на день: вранці та ввечері. Час у дорозі становить близько семи годин, що робить залізницю конкурентною альтернативою авіаперельотам, якщо враховувати час на дорогу до аеропорту, реєстрацію та проходження контролю.

Новий маршрут став частиною європейського проєкту розвитку міжнародного залізничного сполучення, який реалізується за участю Чеських залізниць, Deutsche Bahn, данського залізничного оператора та приватних перевізників. Зокрема, компанія Leo Express також розширює мережу міжнародних рейсів, поєднуючи Чехію, Німеччину та аеропорт Франкфурта.

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Скільки коштують квитки та які умови пропонують пасажирам

Квитки вже доступні на сайті Leo Express. Посадка можлива як на станції Frankfurt Süd, так і безпосередньо в аеропорту Франкфурта.

Перевізник пропонує три класи обслуговування:

  1. Квиток в економкласі коштує від 10 євро.
  2. Бізнес-клас доступний від 25 євро й передбачає просторіші крісла, безкоштовні напої та пресу.
  3. Преміум-клас обійдеться від 40 євро — у його вартість входять окремий салон, гаряче харчування та персональний екран для розваг.

У всіх вагонах є кондиціонери, електричні розетки та безкоштовний Wi-Fi. Для пасажирів із дітьми облаштовані спеціальні зони з пеленальними столиками, а для велосипедистів передбачені місця для перевезення велосипедів, які потрібно бронювати заздалегідь.

За співвідношенням ціни та часу в дорозі новий маршрут став однією з найдоступніших пропозицій для подорожей між Німеччиною та Чехією. Для порівняння, автобусні квитки на цьому напрямку коштують від 15 євро, а авіапереліт — приблизно від 60 євро без урахування витрат на трансфер до аеропорту.

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Автор:
Ярослава Крамаренко
Ярослава Крамаренко
Пише на теми: цифрові технології, блокчейн, AI, криптовалюти та регулювання на фінансових ринках.
Джерело: Мінфін
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