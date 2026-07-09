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9 липня 2026, 19:31

Лубінець закликав ЄС не згортати підтримку українців: це стратегічна інвестиція, а не благодійність

Україна наполегливо закликає європейських партнерів не згортати програми підтримки для наших громадян, які через війну опинилися за кордоном. Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець на міжнародній конференції «Демократія в занепаді чи в кризі?»наголосив, що допомога українцям — це не гуманітарний жест, а стратегічна інвестиція у безпеку та економічну стійкість самої Європи.

Україна наполегливо закликає європейських партнерів не згортати програми підтримки для наших громадян, які через війну опинилися за кордоном.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у Фейсбуці: головні фінансові новини

Сьогодні понад 8,6 млн українців перебувають за межами рідної країни. З них 6,2 млн знайшли прихисток у державах ЄС, а 4,6 млн стали внутрішньо переміщеними особами. Водночас мільйони наших людей досі залишаються на тимчасово окупованих територіях або під тиском обставин опинилися в росії. Це звичайні люди, чиє життя докорінно змінила війна.

Читайте також: Українців за кордоном чекають нові правила з 1 липня: що зміниться

Біженці як драйвер економіки: чому це вигідно Європі

Європейські країни вже встигли переконатися, що українці не тягар, а потужний ресурс для розвитку місцевих ринків праці.

Найяскравішим прикладом стала Польща, де інтеграція наших громадян показала вражаючі результати. Українці активно долучаються до економіки, відкривають власну справу та сплачують податки, які наповнюють бюджети приймаючих країн.

Ось лише кілька промовистих показників успіху українців у Польщі станом на 2024 рік:

  • українські біженці забезпечили 2,7% ВВП країни.

  • 69% працездатних українців уже мають офіційну роботу.

  • з 2022 року наші співгромадяни зареєстрували понад 100 тисяч власних підприємств.

Тобо підтримка наших громадян повертається Європі сторицею.

Проте, наголошує омбудсман, глобальна мета України залишається незмінною — безпечне повернення громадян додому. А для цього потрібні не політичні декларації, а реальні кроки: відбудова житла, стабільний економічний розвиток та створення робочих місць в Україні.

Саме прискорення інтеграції України до ЄС стане тим магнітом, який дозволить людям будувати майбутнє на рідній землі.

Читайте також: З 8 липня Польща змінює правила працевлаштування: що важливо знати українцям

Автор:
Ярослава Крамаренко
Ярослава Крамаренко
Пише на теми: цифрові технології, блокчейн, AI, криптовалюти та регулювання на фінансових ринках.
Джерело: Мінфін
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