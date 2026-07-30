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30 липня 2026, 12:13

Робота за кордоном може додати стажу для української пенсії: як це працює

Українці, які офіційно працювали в країнах без двосторонніх пенсійних угод з Україною, раніше не могли використати цей період для призначення пенсії. Навіть сплата внесків до іноземної системи соцстрахування не гарантувала, що роки роботи врахують в Україні. Ситуація змінилася після ухвалення змін до Закону «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» та затвердження Кабміном механізму їх застосування.

Українці, які офіційно працювали в країнах без двосторонніх пенсійних угод з Україною, раніше не могли використати цей період для призначення пенсії.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у Фейсбуці: головні фінансові новини

Нові правила дозволяють зараховувати підтверджений іноземний стаж навіть тоді, коли між Україною та країною працевлаштування немає угоди про пенсійне забезпечення.

Водночас важливо розуміти: закордонні роки роботи впливають лише на право отримати українську пенсію, але не збільшують її розмір. Під час розрахунку виплати враховуються лише внески, сплачені до української системи пенсійного страхування.

Наприклад, якщо людина має 25 років стажу в Україні та ще 7 років офіційної роботи за кордоном, після підтвердження цих періодів вона матиме 32 роки страхового стажу. Це може дозволити виконати вимогу для виходу на пенсію за віком.

Читайте також: В Пенсійному фонді пояснили, чи можуть українці «докупити» стаж за кордоном

Які документи потрібні для підтвердження стажу

Самого факту роботи за кордоном недостатньо. Пенсійному фонду потрібно надати документи, які підтверджують працевлаштування та сплату соціальних внесків у відповідній країні.

Залежно від держави це можуть бути:

  • трудовий договір;
  • довідка від роботодавця;
  • документи про сплату соціальних внесків;
  • виписки з пенсійних або страхових реєстрів;
  • розрахункові листки про зарплату;
  • інші офіційні документи, що підтверджують період роботи.

Якщо людина не може самостійно отримати підтвердження з іноземної установи, вона може звернутися до Пенсійного фонду України. У такому разі фонд має право направити запит через Міністерство закордонних справ до компетентного органу іншої держави.

Однак такий шлях може зайняти більше часу через міжнародний обмін документами. Тому оформлення підтверджень радять починати заздалегідь, приблизно за шість місяців або рік до досягнення пенсійного віку.

Документи з-за кордону також можуть потребувати додаткового оформлення. У деяких країнах достатньо апостиля, в інших потрібна консульська легалізація. Якщо довідки складені іноземною мовою, їх необхідно перекласти українською та належним чином засвідчити.

Нові правила стали важливими для українців, які роками працювали за межами країни, але не мали можливості врахувати цей період під час оформлення пенсії. Водночас ключовою умовою залишається своєчасне отримання та правильне оформлення документів, адже саме вони є підставою для зарахування іноземного стажу.

Нагадаємо

Цього року для виходу на пенсію у 60 років — потрібно мати не менше 33 років стажу; у 63 роки — не менше 23 років; у 65 років — не менше 15 років.

Читайте також: Від чого залежить розмір пенсії: чому податки тут ні до чого

Автор:
Ярослава Крамаренко
Ярослава Крамаренко
Пише на теми: цифрові технології, блокчейн, AI, криптовалюти та регулювання на фінансових ринках.
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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financialGenius
financialGenius
30 липня 2026, 13:30
#
Я бы такого не делал , это просто сбор информации , что бы потом выставлять штрафы за то что не подавал декларации или еще хуже доплачивал какие-то налоги не являясь по сути налоговым резидентом Украины в тот период. Могут быть большие проблемы и не понятно какие именно привелегии получишь от этого.
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