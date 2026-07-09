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9 липня 2026, 13:48

ЄС переглядатиме крипторегулювання MiCA через стейблкоїни Трампа та нові технології

Євросоюз готується переглянути своє законодавство про криптоактиви MiCA. Основна причина — зростаюча роль стейблкоїнів, активна підтримка яких Трампом поставила нові регуляторні питання. Кілька дипломатів ЄС підтвердили Euro News, що перегляд правил фактично неминучий.

Євросоюз готується переглянути своє законодавство про криптоактиви MiCA.

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Єврокомісія проводить консультації зі стейкхолдерами до 30 вересня, після чого визначиться з рішенням.

Чому MiCA вже не справляється

Чинне регулювання MiCA має кілька прогалин, які стали очевидними після американських змін:

  • поточна редакція не регулює стейблкоїни, які випускаються компаніями поза ЄС, але активно використовуються в Європі

  • один стейблкоїн може мати кількох емітентів одночасно, і це суттєво ускладнює регулювання

  • нові технології на кшталт токенізації платежів і депозитів взагалі не охоплені існуючою рамкою

Масштаб проблеми стає зрозумілішим у цифрах: загальний обсяг транзакцій зі стейблкоїнами у 2025 році зріс на 72% і досяг $33 трлн. 95% усіх стейблкоїнів у світі прив'язані до долара США.

«Відкрити цей файл знову на цьому етапі видається неминучим — як з огляду на позицію кількох європейських інституцій, включаючи ЄЦБ, так і через найновіші регуляторні та технологічні зміни у світі», — заявив один з європейських дипломатів.

Контекст: що робить Трамп і що відповідає ЄЦБ

У 2025 році Трамп підписав закон GENIUS Act, який створив регуляторну рамку для стейблкоїнів у США. Він має на меті зміцнити позиції долара через нові технології та закріпити стейблкоїни як ключовий інструмент міжнародних розрахунків. Сам Трамп має особисті інвестиції в цей ринок.

Як ми вже розповідали раніше, Президент США повідомив про понад 1,4 мільярда доларів доходу від криптовалютних підприємств своєї родини.

ЄЦБ відреагував наприкінці березня, представивши нову платіжну стратегію: два нові мережеві інфраструктури, Pontes і Appia, мають адаптувати центробанк до токенізації та технологій розподіленого реєстру (DLT).

Очікується, що перегляд MiCA охопить регулювання нових токенізованих засобів платежу і депозитів, які активно розвиватимуться найближчими роками, а також питання нагляду за не-євросоюзними емітентами на європейському ринку.

Читайте також: У США емітентів стейблкоїнів прирівняють до фінустанов та зобов’яжуть перевіряти клієнтів

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Автор:
Ярослава Крамаренко
Ярослава Крамаренко
Пише на теми: цифрові технології, блокчейн, AI, криптовалюти та регулювання на фінансових ринках.
Джерело: Мінфін
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