Євросоюз готується переглянути своє законодавство про криптоактиви MiCA. Основна причина — зростаюча роль стейблкоїнів, активна підтримка яких Трампом поставила нові регуляторні питання. Кілька дипломатів ЄС підтвердили Euro News, що перегляд правил фактично неминучий.
ЄС переглядатиме крипторегулювання MiCA через стейблкоїни Трампа та нові технології
►Читайте «Мінфін» у Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси
Єврокомісія проводить консультації зі стейкхолдерами до 30 вересня, після чого визначиться з рішенням.
Чому MiCA вже не справляється
Чинне регулювання MiCA має кілька прогалин, які стали очевидними після американських змін:
-
поточна редакція не регулює стейблкоїни, які випускаються компаніями поза ЄС, але активно використовуються в Європі
-
один стейблкоїн може мати кількох емітентів одночасно, і це суттєво ускладнює регулювання
-
нові технології на кшталт токенізації платежів і депозитів взагалі не охоплені існуючою рамкою
Масштаб проблеми стає зрозумілішим у цифрах: загальний обсяг транзакцій зі стейблкоїнами у 2025 році зріс на 72% і досяг $33 трлн. 95% усіх стейблкоїнів у світі прив'язані до долара США.
«Відкрити цей файл знову на цьому етапі видається неминучим — як з огляду на позицію кількох європейських інституцій, включаючи ЄЦБ, так і через найновіші регуляторні та технологічні зміни у світі», — заявив один з європейських дипломатів.
Контекст: що робить Трамп і що відповідає ЄЦБ
У 2025 році Трамп підписав закон GENIUS Act, який створив регуляторну рамку для стейблкоїнів у США. Він має на меті зміцнити позиції долара через нові технології та закріпити стейблкоїни як ключовий інструмент міжнародних розрахунків. Сам Трамп має особисті інвестиції в цей ринок.
Як ми вже розповідали раніше, Президент США повідомив про понад 1,4 мільярда доларів доходу від криптовалютних підприємств своєї родини.
ЄЦБ відреагував наприкінці березня, представивши нову платіжну стратегію: два нові мережеві інфраструктури, Pontes і Appia, мають адаптувати центробанк до токенізації та технологій розподіленого реєстру (DLT).
Очікується, що перегляд MiCA охопить регулювання нових токенізованих засобів платежу і депозитів, які активно розвиватимуться найближчими роками, а також питання нагляду за не-євросоюзними емітентами на європейському ринку.
Читайте також: У США емітентів стейблкоїнів прирівняють до фінустанов та зобов’яжуть перевіряти клієнтів
Коментарі