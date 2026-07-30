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30 липня 2026, 13:18

НБУ посилив контроль за операціями з держоблігаціями: що зміниться для інвесторів

Національний банк України посилив вимоги до депозитарних установ, які обслуговують операції з облігаціями зовнішніх державних позик (ОЗДП). Нові правила передбачають додаткові перевірки інвесторів на предмет санкційних обмежень, а також змінюють відповідальність клієнтів за прострочення оплати послуг НБУ.

Національний банк України посилив вимоги до депозитарних установ, які обслуговують операції з облігаціями зовнішніх державних позик (ОЗДП).

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Відповідні зміни затверджені рішенням Правління НБУ від 22 липня 2026 року № 214-рш.

Раніше депозитарні установи мали перевіряти клієнтів відповідно до українських вимог. Тепер їм доведеться враховувати також санкційні правила країни, де працює іноземний депозитарій, через який проходять операції.

Це означає, що під час обслуговування ОЗДП перевірятимуть не лише власника рахунку, а й структуру його власності — зокрема кінцевих бенефіціарних власників.

Якщо депозитарна установа виявить, що до інвестора, його власників або осіб із істотною участю застосували санкції, вона має негайно повідомити про це НБУ. Центральний банк передасть цю інформацію іноземному депозитарію, де відкрито відповідний рахунок.

Виняток становлять лише санкції, запроваджені державою-агресором.

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Чому ці зміни важливі для фінансового ринку України

Для держави ці зміни важливі через те, що українські єврооблігації є частиною міжнародної фінансової інфраструктури. Посилений контроль має зменшити ризики, що такі інструменти використовуватимуть особи, що перебувають під санкціями або можуть створювати проблеми для доступу України до світових фінансових ринків.

Окремо НБУ змінив правила для клієнтів, які користуються його послугами за Єдиним договором банківського обслуговування. За прострочення платежів тепер нараховуватимуть інфляційні втрати, 3% річних та пеню у розмірі подвійної облікової ставки НБУ за кожен день затримки.

Ключові зміни:

  • депозитарні установи мають повідомляти НБУ про санкції щодо власників євробондів;
  • перевірці підлягатимуть не лише клієнти, а й їхні кінцеві власники;
  • у разі боргів перед НБУ пеня нараховуватиметься без попереднього шестимісячного обмеження;
  • після 30 днів прострочення НБУ зможе розірвати договір щодо окремої послуги без судового рішення.

Для інвесторів це означає жорсткі процедури перевірки, а для держави — додатковий рівень контролю за операціями з українськими борговими інструментами на міжнародному ринку.

Водночас нові правила мають зробити роботу з ОЗДП більш передбачуваною для іноземних фінансових партнерів.

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Автор:
Ярослава Крамаренко
Ярослава Крамаренко
Пише на теми: цифрові технології, блокчейн, AI, криптовалюти та регулювання на фінансових ринках.
Джерело: Мінфін
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