У четвер, 30 липня, на готівковому ринку середній курс долара втрати 4 копійки у купівлі та 3 копійки у продажу. Євро додало 8 копійок у купівлі та 12 копійку у продажу.
30 липня 2026, 10:56
Курс валют у четвер 30 липня: що відбувається з доларом і євро
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Валютний ринок
Середній курс долара в обмінних пунктах знизився на 15 копійок у купівлі та на 5 копійок у продажу. Євро додало 6 копійок у покупці та 20 копійок у продажу.
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 44,62−45,12 грн. Євро купують за 50,94 грн, а продають за 51,61 грн.
За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 44,85−44,95, євро — 51,30−51,55 грн.
Міжбанк відкрився у діапазоні 44,86−44,89 грн/$. Торги євро проходять на рівні 51,36−51,38 грн/євро.
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Джерело: Мінфін
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