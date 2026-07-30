Трейдер заробив $1,2 млн на мемкоїні PIPEDOG, стрибки BTC та ETH ліквідували $280 млн позицій: що нового

Криптотрейдер заробив $1,2 млн за 7 годин на мемкоїні PIPEDOG

Невідомий інвестор збільшив свій капітал у 77 разів менш ніж за сім годин завдяки вдалій угоді з мемкоїном PIPEDOG. Про це повідомляють аналітики Lookonchain.

Згідно з даними моніторингу, трейдер витратив 8,39 ETH (близько $16 000) на купівлю 293,75 млн токенів PIPEDOG. Невдовзі він зафіксував першу частину прибутку, продавши 34,55 млн монет за 32,67 ETH (приблизно $62 000).

На гаманці інвестора залишилося 259,2 млн PIPEDOG. На піку їхня ринкова вартість сягала $1,18 млн, а сукупний прибуток трейдера з урахуванням уже проданих токенів перевищив $1,2 млн.

Втім, через високу волатильність мемкоїнів вартість активів на його балансі вже опустилася нижче $900 000.

Стрибки біткоїна та Ethereum ліквідували $280 млн позицій

Попри практично незмінні ціни ключових криптовалют за останню добу, ринок деривативів зазнав значного потрясіння: через різку двосторонню волатильність за 24 години було лікдовано позиції 87 294 трейдерів на суму близько $286 млн. Про це повідомляє CoinDesk.

За даними CoinGlass, левову частку збитків становили лонги ($186 млн), тоді як на шорти припало $100 млн.

Біткоїн: торгівля завершилася на рівні $63 900 у діапазоні від $63 247 до $64 660 (коливання менш ніж 2%). Це спричинило примусове закриття позицій на $57 млн (практично порівну між лонгами й шортами). Найбільша поодинока ліквідація відбулася на Binance — $2,9 млн у BTC.

Ethereum: курс просідав до $1 900 (діапазон $1 850−1 920). Сукупні ліквідації сягнули $58 млн з перевагою довгострокових позицій.

На момент написання новини біткоїн торгується на рівні $63 930, Ethereum — $1 900.

Найбільш нетипові збитки зафіксовані в сегменті бессрочних ф'ючерсів на акції на криптобіржах. Трейдери використовували криптоінфраструктуру для ставок на зростання напівпровідникового сектору та штучного інтелекту, однак потрапили під масштабний розпродаж чипів:

SanDisk — $19 млн ліквідацій;

Micron — $10 млн (співвідношення лонгів до шортів 7:1);

SK Hynix — $7 млн (акції впали на 17% після звітності);

SOXL — $7 млн (маржинальний ETF на напівпровідники).

Це вже другий випадок за тиждень, коли акційні деривативи на криптоплатформах спричиняють масові збитки — раніше в понеділок збій на Trade.xyz спричинив ліквідацію контракту SK Hynix на $60 млн, яку біржа пізніше погодилася компенсувати.

Банки США закликали Сенат заборонити нарахування доходів за стейблкоїни у CLARITY Act

Представники десятків американських банків, зокрема Bank of America, U.S. Bank та Zions Bank, звернулися до Сенату США з вимогою посилити обмеження у законопроєкті CLARITY Act. Вони закликають повністю заборонити будь-які виплати відсотків чи бонусів за тримання платіжних стейблкоїнів.

Головні пропозиції банкірів:

Заборона доходності: заборонити прямі й непрямі виплати, інвестиційні доходи та бонуси за зберігання стейблкоїнів.

Скасування прив'язки до балансу: унеможливити нарахування винагород залежно від обсягу або терміну утримання активів.

У фінансових установах наголошують, що Конгрес позиціонує стейблкоїни як інструмент розрахунків, а не засіб накопичення. Якщо емітенти стейблкоїнів пропонуватимуть пасивний дохід без належного регуляторного нагляду, це створить ризик відтоку депозитів із банківської системи.

За оцінками підписантів, перетік коштів у цифрові активи може скоротити базу фінансування місцевого кредитування — малого бізнесу, фермерів та домогосподарств — на сотні мільярдів доларів.

MoonPay запустила платіжний сервіс PayBox для ШІ-чатботів

Компанія MoonPay представила некастодіальний гаманець PayBox, який дозволяє здійснювати фінансові операції безпосередньо в інтерфейсі чат-ботів.

Сервіс підключається до ШІ через спеціальний конектор на сайті MoonPay. Після цього користувачі можуть купувати авіаквитки, проводити криптосвопи, стейкінг та онлайн-оплати прямо в чаті. Чат-бот формує транзакцію за запитом, а користувач підтверджує її. Процес можна автоматизувати, задавши ліміти. PayBox підтримує всі сервіси з протоколом x402 від Coinbase.

Наразі інструмент працює з ChatGPT та Claude, а підтримку Gemini та Grok планують додати протягом місяця.

За словами головного інженера MoonPay Labs Ніраджа Прасада, якщо раніше ШІ-агенти могли лише підбирати товари, то тепер вони здатні проводити оплату. При цьому розробники наголошують, що ШІ не має доступу до коштів, платіжних даних чи ключів користувача.

Захист забезпечує технологія мультипідпису (MPC) у поєднанні з довіреними середовищами виконання (TEE) на базі інфраструктури компанії Sodot. Ні MoonPay, ні ШІ-бот не можуть самостійно підписати транзакцію, що перекриває основні ризики шахрайства в агентних платежах.