Трамп подписал закон о регулировании стейблкоинов. Как отреагировал крипторынок

GENIUS Act (полное название — Guiding and Establishing National Innovation for US Stablecoins, «Руководство и установка национальных инноваций для стейблкоинов США») создает регуляторную базу для рынка стейблкоинов в размере $250 миллиардов.

Стейблкоины считаются относительно безопасным видом криптовалют, поскольку их стоимость привязана к другим активам, таким как доллар США. Законопроект прошел через одобрение Палаты представителей в четверг, 17 июля, при поддержке 206 республиканцев и 102 демократов.

«Мы упорно трудились. GENIUS — это очень важный закон. Они назвали его в мою честь (GENIUS в переводе — гений, ред.)», — пошутил президент в Восточной комнате Белого дома.

Регуляторные рамки

Закон устанавливает четкие правила и механизмы защиты пользователей стейблкоинов, а также определяет их юридическую категорию.

GENIUS позволяет банкам и финансовым организациям выпускать стейблкоины, полностью обеспеченные долларами США и казначейскими бумагами, что, по мнению Трампа, будет способствовать усилению позиций доллара.

Подписание закона состоялось при присутствии членов Конгресса и ведущих руководителей таких компаний, как Robinhood, Tether, Gemini и других крипто- и финансовых фирм.

Будущее финансовых технологий

Сторонники технологии отмечают, что стейблкоины, помимо меньшей волатильности по сравнению с другими виртуальными валютами, могут обеспечить более быстрые и более дешевые финансовые транзакции.

Сенатор Билл Хагерти из Теннесси до голосования в Сенате в июне заявил, что стейблкоины позволят предприятиям и пользователям почти мгновенно совершать платежи, вместо того чтобы ждать недели.

«Как я и обещал в прошлом году, GENIUS создает четкую и понятную регуляторную рамку, открывающую огромный потенциал долларовых стейблкоинов. Это, возможно, величайшая финансовая технологическая революция со времен появления Интернета. Многие так считают», — сказал Трамп.

Другие законопроекты

Законодатели также приняли еще два законопроекта, связанных с криптовалютами, завершив так называемую «неделю крипты» в Конгрессе, как ее назвали республиканцы.

Закон Clarity Act регулирует цифровые активы, кроме стейблокинов, а Anti-CBDC Surveillance State Act запрещает Федеральной резервной системе выпускать цифровую валюту центрального банка (CBDC) непосредственно для граждан США.

Эти инициативы, по оценке администрации Трампа и криптосообщества, рассматриваются как шаг к интеграции цифровых валют в традиционную финансовую систему.

Реакция рынка

Рынок криптовалют отреагировал на эту новость сдержанно. Почти все криптовалюты с наибольшей капитализацией потеряли в цене за последние сутки. При этом больше подешевели Cardano (-5%) и Solana (-3%). А вот цена Dogecoin выросла на 5%. Об этом свидетельствуют данные CoinMarkerCap.

Отметим, что за последние 7 дней резко подскочили:

Dogecoin (+26%),

XRP (+25%),

Ethereum (+20%),

Cardano (+16%).

Стоимость первой криптовалюты сейчас составляет более $118 тысяч, хотя в начале недели цена биткоина взлетела выше $122 тысяч.

Вчера, 18 июля, цена второй по капитализации криптовалюты — Ethereum — превысила $3 600. Однако сегодня актив немного подешевел, сейчас цена составляет $3 570.

