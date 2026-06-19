У США емітентів стейблкоїнів прирівняють до фінустанов та зобов’яжуть перевіряти клієнтів

Федеральна резервна система США (ФРС) спільно з провідними американськими фінансовими регуляторами розробила проєкт нових правил, які суттєво посилюють нагляд за емітентами стейблкоїнів — цифрових валют, прив’язаних до долара . Зокрема, компанії, що випускають стейблкоїни, зобов'яжуть впроваджувати програми ідентифікації клієнтів (CIP) за суворими банківськими стандартами.

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Законодавче підгрунтя

Оприлюднена ініціатива є першим кроком до реалізації ключових положень закону GENIUS Act, ухваленого в США у липні 2025 року.

Згідно з документом, дозволені емітенти платіжних стейблкоїнів (PPSI) віднедавна офіційно розглядатимуться як повноцінні фінансові установи в межах Закону про банківську таємницю (BSA). Це накладає на них пряме зобов’язання жорстко виконувати норми боротьби з відмиванням грошей (AML) та процедури «знай свого клієнта» (KYC).

«Обов'язання за цією пропозицією є абсолютно співмірними з чинними вимогами CIP для інших класичних фінансових інституцій — банків, брокерів-дилерів, пайових інвестиційних фондів та товарних брокерів», — наголошують регулятори.

Як працюватимуть нові правила перевірки

Криптокомпанії будуть зобов'язані розробити власні процедури на основі оцінки ризиків для верифікації осіб під час відкриття рахунків.

Обов'язковий пакет перевірки включатиме:

Збір та детальну перевірку персональних даних: повне ім'я, адреса проживання, дата народження та унікальний ідентифікаційний номер користувача.

Автоматичну звірку даних клієнтів із державними списками осіб, пов'язаних із тероризмом.

Нові фіскальні вимоги створюють єдине регуляторне поле на ринку: вони поширюватимуться як на емітентів, що перебувають під безпосереднім федеральним наглядом, так і на кваліфіковані компанії, діяльність яких контролюється виключно на рівні окремих штатів.

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Мета регуляторів — боротьба з обходом санкцій

Такий крок відображає намір влади США мінімізувати ризики незаконного фінансування через стейблкоїни, популярність яких стрімко зростає у сферах платежів, торгівлі та збереження капіталу. Поширюючи банківські правила ідентифікації на криптосектор, чиновники прагнуть перекрити канали для відмивання коштів, фінансування тероризму та обходу міжнародних санкцій.

Водночас у ФРС додали, що створення цієї нормативної бази має на меті зміцнити цілісність ринку цифрових активів, зберігаючи при цьому простір для розвитку відповідальних технологічних інновацій.

Що далі

Цей проєкт є частиною більш глобальної реформи GENIUS Act, яка також регулюватиме видачу ліцензій криптокомпаніям, вимоги до забезпечення їхніх резервів, стандарти капіталу та управління ризиками. Публічне обговорення пропозиції триватиме протягом 60 днів після її офіційної публікації у Федеральному реєстрі США, після чого правила почнуть набувати чинності.

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Нагадаємо

«Мінфін» писав, що 18 липня 2025 року президент США Дональд Трамп підписав історичний закон GENIUS Act, який запроваджує чітке регулювання для стейблкоїнів. Це перший масштабний закон у США, що встановлює правову базу для цієї категорії криптоактивів.