Мемкоїни та токени принесли Трампу понад $1,4 млрд

Президент США Дональд Трамп повідомив про понад 1,4 мільярда доларів доходу від криптовалютних підприємств своєї родини минулого року. Про це пише Reuters.

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Що відображено у звіті Трампа

У його щорічних звітах за 2025 рік, поданих до Управління урядової етики США, зазначено, що його компанії отримали майже 800 мільйонів доларів від World Liberty Financial, криптовалютного підприємства, яке він та його сини співзаснували. Цей дохід, який президент ділить з членами сім'ї, включав понад 520 мільйонів доларів від продажу криптотокенів та понад 250 мільйонів доларів від продажу часток у бізнесі World Liberty.

Трамп повідомив про ще 635 мільйонів доларів від продажу своїх мем-монет із зображенням Трампа.

Агентство Reuters нещодавно підрахувало, що родина Трампів заробила щонайменше 2,3 мільярда доларів на криптовалютних проєктах з моменту повернення Трампа до Білого дому у 2025 році.

Після вступу на посаду Трамп почав впроваджувати політику та ініціативи, які галузь вважала корисними, від запровадження федеральних правил для стейблкоїнів до послаблення контролю за галуззю з боку Міністерства юстиції США та Комісії з цінних паперів та бірж.

За 2025 рік президент також повідомив про понад 80 мільйонів доларів доходу від розрахунків з різними медіакомпаніями та 52 мільйони доларів доходу від того, що його компанія ліцензувала його ім'я закордонним забудовникам, головним чином завдяки угодам з партнерами з Близького Сходу.

Речниця Білого дому Анна Келлі заявила: «Ні президент, ні його родина ніколи не брали участі — і ніколи не будуть брати участі — у конфлікті інтересів. Президент Трамп з гордістю зробив Сполучені Штати крипто-столицею світу завдяки виконавчим діям».

Келлі додав: «Усі дії президента Трампа та його адміністрації здійснюються в найкращих інтересах американського народу, і будь-які так звані „репортери“, які стверджують протилежне, повторюють той самий, застарілий, хибний наратив, який демократи та традиційні ЗМІ просувають протягом десятиліття».

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Хоча Білий дім раніше заявляв, що бізнес-інтереси президента наразі контролюються його дітьми, президент залишається бенефіціаром активів у трасті, який зрештою отримує дохід.

Інші доходи

Хоча криптовалюта є найбільшим джерелом доходу для Трампа, його традиційний бізнес, зокрема поля для гольфу та курорти, продовжував приносити мільйони.

Трамп повідомив про 15% зростання доходів від своїх гольф-клубів та курортів до трохи більше 500 мільйонів доларів у 2025 році. Найбільше зростання спостерігалося в клубах, де президент провів значний час з моменту своєї інавгурації 2025 року.

Дохід його клубу Mar-a-Lago у Флориді, який Трамп назвав «Зимовим Білим домом», зріс до 77 мільйонів доларів з 50 мільйонів доларів у 2024 році, тоді як дохід його гольф-клубу в сусідньому Вест-Палм-Біч зріс на 27%. Дохід на полі для гольфу Трампа в Лос-Анджелесі минулого року впав.