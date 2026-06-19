Переговори США та Ірану зірвалися: перемир'я поки тримається, але мир вже під питанням

Мирні переговори між США та Іраном, заплановані на п'ятницю на швейцарському курорті Бюргеншток, не відбулися. МЗС Швейцарії підтвердило скасування зустрічі. Віцепрезидент США Джей Ді Венс від поїздки відмовився. Про це повідомляє BBC .

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У Білому домі те, що відбувається, пояснили лаконічно: «логістика цих переговорів ніколи не була простою».

Тегеран і раніше давав зрозуміти, що готовий до технічних переговорів після підписання 14-пунктової угоди, яка продовжила крихке перемир'я на 60 днів. Але представники КСІР, які зараз фактично керують країною, хотіли спочатку побачити реальне виконання домовленостей американською стороною. Додатково зустріч ускладнила суперечка навколо формату: США наполягали на офіційній церемонії підписання у Швейцарії, Тегеран вважав це зайвим, бо президенти вже поставили підписи під документом.

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Що в угоді і чому її критикують

Война між США, Ізраїлем та Іраном розпочалася 28 лютого і забрала щонайменше 7 000 життів. Підписаний меморандум передбачає

пом'якшення санкцій;

розморожування активів на десятки мільярдів доларів;

негайні дозволи для іранського нафтового експорту;

створення фонду відновлення Ірану на $300 млрд.

Додатково сторони мають 60 днів, щоб домовитися про статус ядерної програми.

Частина республіканців вже закидає Трампу надмірні поступки. Адже він сам колись обіцяв завершити конфлікт лише «беззастережною капітуляцією» Ірану.

Верховний лідер Ірану Моджтаба Хаменеї натомість наголосив, що Трамп підписав угоду «від відчаю», і попередив: ядерні переговори легкими не будуть. Іран погодився на «розбавлення» високозбагаченого урану та інспекції МАГАТЕ, але категорично відмовився вивозити ядерні матеріали з країни.

Критики Трампа вказують: Тегеран вийшов із протистояння в сильнішій позиції — витримав удар наддержави, продемонстрував контроль над Ормузькою протокою і отримав санкційні поступки. Через протоку до початку війни проходила майже п'ята частина світових поставок нафти та зрідженого газу.

У п'ятницю танкери відновили рух, і ціни на нафту зранку пішли вниз. Але як тільки з'ясувалося, що Джей Ді Венс скасував свій візит, ціна знов поповзла догори.

Ізраїль і Ліван залишаються джерелом нестабільності

Головна загроза для угоди — позиція Ізраїлю. Єврейська держава не брала участі в переговорах, дистанціювалася від американсько-іранських домовленостей і продовжує бойові дії проти «Хезболли» в Лівані.

Нові ізраїльські удари у п'ятницю забрали щонайменше 15 життів, понад мільйон ліванців уже стали переміщеними особами. Угода формально передбачає «остаточне припинення» війни в Лівані, однак Ізраїль заявив, що відступати не збирається, і навіть оприлюднив карту з розширеною зоною бойових дій.

Підсумок невтішний: перемир'я існує на папері, але довіри між сторонами немає і близько.

США хочуть жорсткіших ядерних обмежень, Іран чекає на виконання обіцянок, Ізраїль веде власну війну. І це глухий кут, з якого зараз ніхто не бачить виходу.

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