Иран полностью открыл Ормузский пролив для коммерческих судов

Исламская Республика Иран объявила о полном возобновлении транзита торгового флота через стратегически важный Ормузский пролив. Открытие судоходного маршрута является масштабным шагом к ослаблению военного конфликта с Соединенными Штатами и Израилем, который ранее вызвал резкий скачок мировых цен на энергоносители. Об этом сообщает Bloomberg 17 апреля.

Официальное заявление и условия транзита

Решение о разблокировании транспортной артерии напрямую связано с дипломатическими договоренностями о временном прекращении боевых действий. В своем заявлении в социальной сети X министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи отметил: «В соответствии с прекращением огня в Ливане, проход для всех коммерческих судов через Ормузский пролив объявляется полностью открытым на весь оставшийся период перемирия». Он также подчеркнул, что движение судов должно осуществляться исключительно по согласованному маршруту, о котором иранские власти сообщали ранее.

Дипломатические усилия США

Ключевым фактором, позволившим снизить напряженность в отношениях с Тегераном и разблокировать морские пути, стало вмешательство американской администрации. Вечером в четверг президент США Дональд Трамп официально объявил об установлении 10-дневного режима прекращения огня между Ливаном и Израилем. Именно эта инициатива создала необходимые условия для ослабления торговой блокады в регионе.