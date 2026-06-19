Нафта дешевшає: танкери пішли через Ормузьку протоку після угоди США та Ірану

Світові ціни на нафту знизились у п'ятницю на тлі збільшення пропозиції. Танкери почали рух через Ормузьку протоку, що відновила роботу після підписання мирної угоди між США та Іраном. Про це повідомляє агенція Reuters.

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Станом на ранок п'ятниці ф'ючерси на нафту марки Brent опустилися на 0,54% — до $79,66 за барель, американська WTI подешевшала на 0,22% — до $76,43 за барель.

У четвер обидва еталонні показники торкнулися найнижчих позначок з початку березня. Саме тоді через протоку пройшли кілька танкерів, зокрема три судна під саудівським прапором із сукупним вантажем близько 6 мільйонів барелів сирої нафти. Це сталося за кілька годин після підписання президентами Ірану та США тимчасової угоди про припинення війни.

Аналітики очікують, що домовленість дозволить вивільнити на світові ринки понад 85 мільйонів барелів нафти, що очікують зараз в регіоні Перської затоки. Угода також передбачає зняття американських санкцій з іранської нафти, що додатково збільшить пропозицію.

До початку війни через протоку проходило близько п'ятої частини світового постачання нафти та зрідженого природного газу. Аналітики припускають, що торгівля може повернутися до норми вже за кілька місяців. Однак, це можливо лише за умови, що угода між США та Іраном виявиться стійкою.

Ситуацію зараз ускладнюють два тривожні чинники. По-перше, Ізраїль продовжує воєнні операції проти «Хезболли» в Лівані, що ставить під сумнів довгострокову стійкість американсько-іранських домовленостей. По-друге, віцепрезидент США Джей Ді Венс несподівано скасував заплановану зустріч з іранськими переговірниками у Швейцарії.

«Такий геополітичний фон аж ніяк не додає ринку впевненості щодо відновлення стабільного транзиту через Ормузьку протоку», — констатувала Вандана Харі, засновниця аналітичної компанії Vanda Insights.

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