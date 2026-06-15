МВФ вимагає негайно спростити податкове адміністрування в Україні

МВФ і українська влада досягли угоди щодо першого перегляду чотирирічної програми підтримки обсягом $8,1 млрд. Серед ключових умов називається покращення податкового адміністрування та зменшення витрат на дотримання податкового законодавства для сумлінних платників. Фонд прямо зазначив: «необхідні постійні зусилля для покращення податкового адміністрування».

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За цією бюрократичною фразою стоїть реальна проблема українського бізнесу. Дослідження CASE Україна, презентоване наприкінці 2025 року, показало: на ведення податкового та бухгалтерського обліку на загальній системі оподаткування з ПДВ українські підприємці витрачають у середньому 478,2 людино-днів на рік.

Для порівняння:

у світі в середньому — 29 людино-днів на рік

у країнах ЄС — близько 20 людино-днів на рік

Тобто українські платники ПДВ витрачають на податкове адміністрування у 16 разів більше, ніж у середньому у світі, і у 24 рази більше, ніж у країнах ЄС.

Чому бізнес ховається у ФОП

Саме це дослідження поклало початок публічній дискусії про справжню причину масового використання бізнесом спрощеної системи оподаткування. Виявилося, що підприємці обирають ФОП не через нижчі ставки податків, а щоб уникнути нестерпного адміністративного навантаження загальної системи з ПДВ. До того ж витрати на зарплату штата бухгалтерів іноді перевищує дохід підприємців.

У підсумковому прес-релізі МВФ вказано наступне: «Реформи, спрямовані на обмеження зловживань спрощеним податковим режимом, залишаються важливими, включаючи правила боротьби з розщепленням бізнесу та опортуністичним переходом між податковими режимами, а також для ліквідації прихованої зайнятості. Для підтримки цих цілей і, зокрема, успішного переходу на спрощений податковий режим, влада має погодити пакет заходів щодо оптимізації податкового адміністрування та зменшення витрат на дотримання законодавства для сумлінних платників податків.»

Тепер МВФ офіційно підтвердив: проблема реальна і потребує системного вирішення. Влада, зі свого боку, готує пакет заходів з оптимізації. Деталі поки що не розкриті, але сам факт включення цього пункту в угоду з Фондом є сигналом, що питання вийшло на рівень міжнародних зобов'язань.

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