Введення ПДВ для ФОП можуть відкласти до 2027 року

Кабінет Міністрів України та Міжнародний валютний фонд наблизилися до фінального етапу переговорів щодо обов'язкової сплати податку на додану вартість для фізичних осіб-підприємців. Розглядається ймовірність перенесення цієї фіскальної ініціативи на наступний рік. Про це повідомляє Forbes Ukraine 28 квітня.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Травнева місія та зміна пріоритетів

За словами урядового джерела, яке надало коментар на умовах анонімності через чутливість питання, остаточне рішення щодо відтермінування нових податкових норм очікується вже найближчим часом. «Остаточне погодження цього питання відбуватиметься під час місії МВФ у Києві в травні», — зазначив посадовець.

Наразі під час зустрічей із керівництвом МВФ українські високопосадовці домовилися зосередитися на посиленні боротьби з тіньовим сектором економіки. Основні зусилля будуть спрямовані на протидію контрабанді тютюнових виробів, виплаті заробітних плат «у конвертах» та штучному дробленню бізнесу через систему ФОП заради ухилення від сплати податків.

Законодавчі зміни та посилення контролю

За даними співрозмовника з уряду, попередня концепція реформ передбачає як оновлення законодавчої бази, так і підвищення ефективності роботи ключових відомств: Державної податкової служби, митниці та Бюро економічної безпеки (БЕБ).

Серед конкретних інструментів пропонується на рівні закону заборонити виплату лише мінімальної заробітної плати для певних професій, якщо цей показник є суттєво нижчим за середньоринковий рівень у відповідній галузі. Крім того, ініціатива передбачає запровадження жорстких санкцій проти великих компаній, які уникають переходу на загальну систему оподаткування та продовжують працювати через розгалужену мережу пов'язаних ФОПів.

Історія питання та вимоги кредиторів

Переговори відбуваються в межах узгодженої на технічному рівні 17−21 листопада нової 48-місячної програми розширеного фінансування (EFF). Цей документ містить 16 структурних орієнтирів для Кабміну та Верховної Ради. Також програма початково включала чотири обов'язкові попередні умови (prior actions) для її запуску. Хоча після останніх консультацій із Фондом статус цих умов скасували, передбачені ними заходи все одно залишаються ключовими маяками в рамках фінансування.

У грудні 2025 року Міністерство фінансів винесло на громадське обговорення законопроєкт, який зобов'язував би ФОПів із річним доходом понад 1 мільйон гривень сплачувати ПДВ. Документ викликав різку критику з боку ділової спільноти та економістів. Намагаючись знайти компроміс між бізнесом та міжнародними партнерами, уряд ініціював дискусію з МВФ щодо підвищення порогу доходу до 2−4 мільйонів гривень. Однак, як повідомила згодом прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко, у Фонді визнали цю ідею надто чутливою та неконструктивною.

Макроекономіка малого бізнесу

За даними аналітичної платформи Опендатабот, малий бізнес залишається фундаментальним джерелом наповнення державного бюджету. За підсумками 2025 року українські фізичні особи-підприємці сплатили 59 мільярдів гривень єдиного податку. При цьому абсолютна більшість цієї суми — 80% (майже 47,8 мільярда гривень) — надійшла від платників третьої групи спрощеної системи оподаткування. Крім того, підприємницька активність продовжує зростати: лише за перший квартал 2026 року чистий приріст кількості ФОПів становив понад 11 тисяч осіб (зареєстровано майже 64 тисячі нових проти 52,6 тисячі закритих).