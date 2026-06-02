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2 червня 2026, 20:00

Головне за вівторок: бронювання військовозобов'язаних, повернення мігрантів з ЄС та зростання долара

Головне за вівторок, 2 червня.

Головне за вівторок, 2 червня.

Як працюватиме бронювання після оновлення критеріїв критичності підприємств — роз'яснення Кабміну

Кабмін 30 травня 2026 року ухваливрішення, яке робить систему бронювання військовозобов'язаних більш прозорою, справедливою та захищеною від зловживань. Зміни стосуються підприємств, установ і організацій, які визначаються критично важливими для функціонування економіки та держави в умовах воєнного стану, повідомляє пресслужба Урядового порталу 2 червня.

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Вода за подвійним цінником та доплати за світло з червня. Що відбувається з комуналкою?

З початку травня на українському ринку електроенергії зросли прайс-кепи — цінова стеля, до якої регулятор дозволив підвищувати тарифи. Нова планка — 15 тисяч гривень за мегават-годину на ринку на добу вперед, і 17 тисяч — на внутрішньодобовому ринку. Зростання цінників у НКРЕ пояснили необхідністю постачати до нашої країни більше імпортної електроенергії, яка за колишніми тарифами нерідко виявлялася «непрохідною» для нашого ринку.

Джерело: Мінфін
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