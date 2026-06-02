Головне за вівторок: бронювання військовозобов'язаних, повернення мігрантів з ЄС та зростання долара

Як працюватиме бронювання після оновлення критеріїв критичності підприємств — роз'яснення Кабміну

Кабмін 30 травня 2026 року ухваливрішення, яке робить систему бронювання військовозобов'язаних більш прозорою, справедливою та захищеною від зловживань. Зміни стосуються підприємств, установ і організацій, які визначаються критично важливими для функціонування економіки та держави в умовах воєнного стану, повідомляє пресслужба Урядового порталу 2 червня.

Ціни в ЄС пішли вгору: чому Україні варто готуватися до наслідків

Інфляція в ЄС у травні 2026 досягла максимуму 33 місяців — 3,2% річних (проти 3% у квітні). Це попередня оцінка Євростата, пише фінансовий аналітик Андрій Шевчишин.

НБУ встановив курс валют на середу: долар продовжує досягати нових рекордів

Національний банк України встановив на 3 червня 2026 року офіційний курс гривні на рівні 44,3399 грн/$. Таким чином, порівняно з попереднім банківським днем НБУ знизив курс гривні на 3 копійки. Це також новий історичний максимум.

У ЄС погодили новий закон про повернення мігрантів: чи зачеплять нові правила українців

Європейські чиновники досягли компромісу щодо репатріації нелегальних мігрантів. Ключовий елемент реформи — створення депортаційних хабів за межами Євросоюзу. Деталі угоди оприлюднило видання Politico.

Вода за подвійним цінником та доплати за світло з червня. Що відбувається з комуналкою?

З початку травня на українському ринку електроенергії зросли прайс-кепи — цінова стеля, до якої регулятор дозволив підвищувати тарифи. Нова планка — 15 тисяч гривень за мегават-годину на ринку на добу вперед, і 17 тисяч — на внутрішньодобовому ринку. Зростання цінників у НКРЕ пояснили необхідністю постачати до нашої країни більше імпортної електроенергії, яка за колишніми тарифами нерідко виявлялася «непрохідною» для нашого ринку.