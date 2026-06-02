Національний банк України встановив на 3 червня 2026 року офіційний курс гривні на рівні 44,3399 грн/$. Таким чином, порівняно з попереднім банківським днем НБУ знизив курс гривні на 3 копійки. Це також новий історичний максимум.
2 червня 2026, 15:53
НБУ встановив курс валют на середу: долар продовжує досягати нових рекордів
Курс долара
На середу НБУ встановив такий курс долара: 44,33 грн. Це на 3 копійки більше, ніж і у вівторок (44,30 грн), коли був встановлений попередній історичний максимум долара.
Курс євро
Водночас курс євро на середу встановлений на позначці — 51,66 грн, що на 7 копійок більше, ніж у вівторок (51,59 грн).
Історичний максимум євро: 51,91 грн (22.04.26).
Джерело: Мінфін
