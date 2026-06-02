У ЄС погодили новий закон про повернення мігрантів: чи зачеплять нові правила українців

Що передбачає нова модель

Нова модель передбачає так званий «офшорний аутсорсинг» обробки заяв на притулок. Замість того, щоб утримувати осіб, яким відмовили, безпосередньо в країнах ЄС, їх направлятимуть у спеціальні центри, розташовані у третіх країнах.

Під «третіми країнами» у дипломатичній практиці ЄС мають на увазі держави, що знаходяться за межами блоку, але мають угоди про співпрацю з Брюсселем. Це можуть бути країни Північної Африки (як-от Туніс чи Єгипет) або Балканського регіону. Вони стануть транзитними пунктами для очікування повернення мігранта до держави походження. ЄС фінансує такі хаби, а взамін вимагає від партнерів гарантій дотримання міжнародних стандартів.

Санкції для саботажників

Мігранти, які отримали відмову, тепер зобов'язані співпрацювати з місцевими органами влади.

Переховування тягне за собою жорсткі наслідки:

втрату права на фінансову допомогу;

позбавлення права на роботу;

кримінальну відповідальність за відмову проходити біометричну ідентифікацію.

Окрім того, рішення про депортацію, ухвалене однією країною блоку, через систему SIS автоматично діятиме на всій території ЄС.

Попри те, що з початку 2026 року кількість нелегальних перетинів кордону впала на 40%, тиск на уряди ЄС зі сторони громадян не зменшується. Реформа є вимушеною відповіддю на зростання популярності ультраправих сил, які вимагають закриття кордонів для всіх мігрантів без обмежень.

Фінальне затвердження угоди очікується на найближчих пленарних засіданнях, а запуск нових правил заплановано на 12 червня 2026 року, синхронно з повною імплементацією Міграційного пакту.

Як це стосується українців

Більшість українців, які перебувають у ЄС, ця реформа не торкнеться. Громадяни, які виїхали через війну, перебувають під дією Директиви про тимчасовий захист. Це інша правова категорія, ніж статус шукача притулку. Тимчасовий захист надає право на проживання та роботу без складної процедури визнання біженцем. Тому для легальних біженців нові правила поки що не несуть ризиків.

Проте є важливе застереження. Ці права стосуються лише тих, хто перетинає кордон легально, через офіційні пункти пропуску. Якщо громадянин України потрапляє до ЄС поза межами офіційних КПП, він автоматично втрачає право на спрощений захист. У таких випадках він підпадає під загальні процедури, що передбачають затримання та видворення.

Водночас для тих, хто бажає повернутися додому, Брюссель розглядає механізми грошового стимулювання. Йдеться про програми добровільного повернення: українцям, які вирішать виїхати з ЄС самостійно, може бути запропонована грошова компенсація, що допоможе облаштуватися після переїзду.

