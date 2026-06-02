2 червня 2026, 14:22

У ЄС погодили новий закон про повернення мігрантів: чи зачеплять нові правила українців

Європейські чиновники досягли компромісу щодо репатріації нелегальних мігрантів. Ключовий елемент реформи — створення депортаційних хабів за межами Євросоюзу. Деталі угоди оприлюднило видання Politico.

Європейські чиновники досягли компромісу щодо репатріації нелегальних мігрантів.

Що передбачає нова модель

Нова модель передбачає так званий «офшорний аутсорсинг» обробки заяв на притулок. Замість того, щоб утримувати осіб, яким відмовили, безпосередньо в країнах ЄС, їх направлятимуть у спеціальні центри, розташовані у третіх країнах.

Під «третіми країнами» у дипломатичній практиці ЄС мають на увазі держави, що знаходяться за межами блоку, але мають угоди про співпрацю з Брюсселем. Це можуть бути країни Північної Африки (як-от Туніс чи Єгипет) або Балканського регіону. Вони стануть транзитними пунктами для очікування повернення мігранта до держави походження. ЄС фінансує такі хаби, а взамін вимагає від партнерів гарантій дотримання міжнародних стандартів.

Санкції для саботажників

Мігранти, які отримали відмову, тепер зобов'язані співпрацювати з місцевими органами влади.

Переховування тягне за собою жорсткі наслідки:

  • втрату права на фінансову допомогу;
  • позбавлення права на роботу;
  • кримінальну відповідальність за відмову проходити біометричну ідентифікацію.

Окрім того, рішення про депортацію, ухвалене однією країною блоку, через систему SIS автоматично діятиме на всій території ЄС.

Попри те, що з початку 2026 року кількість нелегальних перетинів кордону впала на 40%, тиск на уряди ЄС зі сторони громадян не зменшується. Реформа є вимушеною відповіддю на зростання популярності ультраправих сил, які вимагають закриття кордонів для всіх мігрантів без обмежень.

Фінальне затвердження угоди очікується на найближчих пленарних засіданнях, а запуск нових правил заплановано на 12 червня 2026 року, синхронно з повною імплементацією Міграційного пакту.

Як це стосується українців

Більшість українців, які перебувають у ЄС, ця реформа не торкнеться. Громадяни, які виїхали через війну, перебувають під дією Директиви про тимчасовий захист. Це інша правова категорія, ніж статус шукача притулку. Тимчасовий захист надає право на проживання та роботу без складної процедури визнання біженцем. Тому для легальних біженців нові правила поки що не несуть ризиків.

Проте є важливе застереження. Ці права стосуються лише тих, хто перетинає кордон легально, через офіційні пункти пропуску. Якщо громадянин України потрапляє до ЄС поза межами офіційних КПП, він автоматично втрачає право на спрощений захист. У таких випадках він підпадає під загальні процедури, що передбачають затримання та видворення.

Водночас для тих, хто бажає повернутися додому, Брюссель розглядає механізми грошового стимулювання. Йдеться про програми добровільного повернення: українцям, які вирішать виїхати з ЄС самостійно, може бути запропонована грошова компенсація, що допоможе облаштуватися після переїзду.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Коментарі - 1

The Корупціонер Потужненко
The Корупціонер Потужненко
2 червня 2026, 15:40
Непогана спроба) Тільки в тексті Politico немає жодної згадки про українців і Україну, тому всі ці байки про те, що якщо перетнути кордон поза кпп і вирватися з концтабору, то таку людину депортують — не відповідають дійсності, а є суто вологими фантазіями поточної корумпованої влади. Тому останні три абзаци статті не відповідають дійсності і статті в Politico взагалі.
