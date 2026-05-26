Головне за вівторок: зростання пенсій і зарплат, підтримка ОПК та новий максимум долара

Пенсії, зарплати і прожитковий мінімум можуть зрости: яких змін очікувати в липні

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт № 15224−5, яким пропонують суттєво переглянути прожитковий мінімум, мінімальну зарплату та пенсії у 2026 році. Якщо документ підтримають, перший етап підвищення можливий уже з 1 липня.

НБУ встановив курс валют на середу: долар оновив історичний максимум

Національний банк України встановив на 27 травня офіційний курс гривні на рівні 44,2767 грн/$. Таким чином, порівняно з попереднім банківським днем НБУ знизив курс гривні на 3 копійки. Крім того це новий історичний максимум долара.

Найбільші банки уклали Меморандум про підтримку ОПК: як фінансуватимуть підприємства

За ініціативи Нацбанку найбільші банки уклали Меморандум про сприяння розширення доступу до фінансування для підприємств оборонно-промислового комплексу. Документ під час зустрічі в НБУ підписали 23 банки різних форм власності із часткою понад 75% чистих активів банківської системи, йдеться у повідомленні регулятора.

Рада провалила голосування про оподаткування посилок

26 травня Верховна Рада відхилила поправки до законопроєкту № 12360, які передбачали запровадження ПДВ на міжнародні посилки вартістю до 150 євро. Жодна з 11 поправок не набрала необхідної кількості голосів, тож документ не був відправлений на повторне друге читання і зрештою був відхилений у цілому.

Що робити, якщо банкомат «вкрав» гроші і чому перекази P2P зависають «в сірій зоні»

За квітень 2026 року у розділі «Відгуки» наші читачі залишили 223 власних історії про свій досвід користування банківськими послугами. Із них зараховано та надіслано на розгляд фінустановам 65. Банки змогли залагодити конфлікт лише в 32 випадках. Про найрезонансніші кейси розповідаємо у свіжому огляді Народного рейтингу банків.

Менш ніж 1% українців контролюють понад половину банківських вкладів — експерт

Банківські депозити українців демонструють значну нерівність у розподілі коштів. Понад половина всіх грошей у банківській системі зосереджена в руках менш ніж 1% вкладників, тоді як більшість громадян мають відносно невеликі заощадження. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив фінансовий аналітик Андрій Шевчишин.