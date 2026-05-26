Мінфін майже вдвічі наростив залучення коштів від ОВДП

Міністерство фінансів 26 травня на аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) залучило до державного бюджету 4,37 млрд грн, що на 2,05 млрд грн більше, ніж минулого тижня — 2,32 млрд грн. Про це свідчать дані міністерства.

Що пропонували інвесторам

Міністерство фінансів традиційно запропонувало інвесторам гривневі військові облігації:

931,29 млн грн під 15,15% (с/з 15,15%) з погашенням 21 липня 2027 року (минулого тижня рівень дохідності був 15,15%, середньозважений — 15,14%);

2,02 млрд грн під 15,85% (с/з 15,85%) з погашенням 26 квітня 2028 року.

1,42 млрд грн під 16,15% (с/з 16,15%) з погашенням 26 квітня 2028 року.

Із початку 2026 року держава вже залучила понад 152,3 млрд грн, а з початку повномасштабної війни — понад 2,2 трлн гривень. Усі кошти від розміщення воєнних облігацій спрямовуються на підтримку Збройних Сил України та посилення фінансової стійкості держави.

Про військові облігації

Військові облігації — це інвестиційний інструмент підтримки державного бюджету, доступний для громадян, бізнесу та іноземних інвесторів.

Кошти від облігацій, залучені до державного бюджету України, використовуються на безперебійне забезпечення фінансових потреб держави в умовах воєнного стану — соціальні та оборонні.

Щовівторка Мінфін проводить аукціони з продажу військових ОВДП. Оголошення та результати аукціонів публікуються тут.